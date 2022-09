Baena (Cs) clama al PSOE que la "solución democrática" en el Parlamento supone que "hable" con el resto de fuerzas

Baena ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha referido a la situación creada en la Junta de Portavoces toda vez que la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de IU Henar Moreno, ha perdido un voto después de que la diputada no adscrita, tras ser expulsada de Podemos, Raquel Romero, ya no puede pertenecer al Grupo Mixto.

Dada esta situación, ha relatado, el Grupo Socialista ya no tiene garantizado ganar en las votaciones de la Junta de Portavoces y esto hizo que, por ejemplo, ha contado, el portavoz del PSOE, Raúl Díaz, hicera "el ridículo", a principios de septiembre.

Así, anunció un pleno cuya celebración aún no se había votado en la junta y que, por fin, no se celebró porque el PSOE no contó con el voto a favor de PP y Ciudadanos y el único voto de Izquierda Unida no le valió.

Tras esto, el presidente del Parlamento, el socialista Jesus María García, pidó un informe jurídico para salir de lo que calificó como un "bloqueo".

Un término que Baena le ha afeado. "Es inaudito que el presidente del Parlamento, que debiera ser una figura imparcial, diga que es un bloqueo que su propio grupo pierda una votación y sea capaz de encargar un informe jurídico al respecto", ha indicado.

"La solución", frente a esto, ha dicho, "pasa por que el PSOE, por una vez, hable con el resto de grupos parlamentarios". Baena también ha añadido que, hasta ahora, los socialistas aplicaban el "rodillo" gracias a los dos votos que tenía Moreno.

Ha informado, además, de que el informe jurídico "reconoce que Romero es una tránsfuga y que es precisamente su condición de tránsfuga lo que está alterando el funcionamiento de los órganos del Parlamento".

APOYO A LOS AUTÓNOMOS

En su comparecencia, Baena también ha informado de que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja llevará al pleno de este jueves una bateria de medidas para ayudar a los autónomos.

Así, propondrá instar al Gobierno de La Rioja a que bonifique la cuota de autónomo de los menores de 35 años, de los padres y madres durante los tres años siguientes a la finalización de los permisos de nacimiento y de aquellos cuyo domicilio social se encuentre en municipios de menos de 5.000 habitantes.

También, instar a que se apruebe un bono para autónomos de al menos trescientos euros, compatible con el bono social de la luz del Gobierno de España para autónomos en situación de vulnerabilidad, con el fin de aliviar la subida de los costes energéticos que ha afectado a su actividad.