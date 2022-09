Una jove que va participar en les protestes de suport al raper Hasél accepta dos anys de presó per desordes públics

Inicialment la Fiscalia demanava per a l'acusada, de 21 anys en el moment dels fets i sense antecedents, dos anys de presó per un delicte de desordes públics, quatre anys per un delicte d'atemptat als agents d'autoritat i una multa de dos mesos amb una quota diària de 10 euros per a cadascun dels delictes de lesions lleus dels quals li acusava.

No obstant açò, finalment s'ha arribat a un acord en la vista celebrada hui la secció tercera de l'Audiència de València, per la qual s'ha imposat una pena de sis mesos pel delicte de desordes, 1 any i sis mesos pel de atemptat, i la multa es rebaixa a un mes a raó de tres euros diaris per a cadascun dels delictes de lesions lleus.

Els fets es remunten al 18 de febrer de 2021, quan va haver-hi una concentració a la Plaça de Sant Agustí de València en protesta per la detenció a instàncies judicial del raper Hasél. No obstant açò, segons el relat del ministeri fiscal, sobre les 19.30 un ampli grup de ciutadans va voler convertir la protesta en una manifestació que va portar a intervenir als comandaments de la UIP (Unitat d'Intervenció Policial) per a tractar de pactar un itinerari amb els responsables.

No obstant açò, no va ser possible perquè els responsables, segons Fiscalia, "lluny d'iniciar la interlocució, van començar a espentar als policies i colpejar-los i provocoant un enfrontament que va causar que el grup s'escindira en altres menors" que van causar "desperfectes així com interrupcions en la circulació en bolcar motocicletes i incendiar contenidors".

Sobre les 20.15 hores, l'acusada, que estava amb un d'eixos grups escindits al carrer Matemático Marzal, va llançar una botella a un agent que baixava d'un vehicle policial que li va impactar a l'entrecuix, segons el relat de l'acusació pública. La jove va ser detinguda al párking de Renfe, però va aconseguir llevar-se el grilló. En tractar de fugir va ser novament interceptada per un altre agent i van caure tots dos al sòl, la qual cosa va causar lesions en el colze al policia.