Cerca de 13.000 hectáreas han ardido hasta el momento en C-LM, cifra superior a la de años anteriores

Así lo ha indicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno no ha detallado los porcentajes de la causas que han provocado incendios forestales en la región.

"Aunque en 9 de cada 10 casos está detrás la causa humana, no me atrevo a aventurar nada hasta que no acabe la campaña de incendios el de 30 septiembre, que se hará balance. He solicitado comparecer en las Cortes para poder dar cuenta con detalle de todo acontecido", ha indicado Escudero, que ha dejado entrever que quizá la meteorología haga extender la duración de dicha campaña.

"Ojalá lloviese de forma abundante pero las precipitaciones no van a disminuir el Índice de Propagación Potencial, que seguirá en nivel alto", ha dicho Escudero que, por ello, ha pedido a la ciudadanía no bajar la guardia cuando estén en el entorno natural.

No obstante, el responsable regional de Desarrollo Sostenible ha asegurado que, a escasos 15 días de que termine septiembre, se puede hacer un balance "razonablemente satisfactorio". "Si bien hemos tenido un incremento en siniestros, cerca de un 16% respecto a 2021, a día de hoy, y desde el 1 de junio, se han contabilizado 939, de los cuales 793, el 84%, fueron extinguidos en la fase de conato".

"Esto dice mucho del valor de nuestro dispositivo en términos de profesionalidad y eficacia", ha destacado el consejero que ha recordado que, hasta la fecha, la región ha contabilizado ocho grandes incendios en Valdepeñas de la Sierra, Humanes, Sevilleja de la Jara, en el toledano Puy du Fou, en Malagón, Almadén, Montiel y Alcaraz.

Tras precisar que solo en Valdepeñas de la Sierra han superado las 3.000 hectáreas, "cuando todos tenían una enorme potencialidad de hasta 60.000 hectáreas", el titular regional de Desarrollo Sostenible ha insistido en que todo ello ha sido gracias al trabajo de los casi 3.000 profesionales que integran en Plan Infocam.

PRÓRROGA PARA 21 PROFESIONALES

Escudero ha realizado estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de que el Consejo de Gobierno ha acordado este martes aprobar la prorroga del programa temporal de empleo para seguir contando con los 21 profesionales que se dedican a la dirección de los incendios forestales.

Un total de 21 personas que suman a las que ya forman parte del equipo para conformar un total de 38 y realizar y ejercer las tareas de máxima responsabilidad en materia de dirección, planificación, coordinación, supervisión y contratación.

La distribución de estos técnicos se mantiene de la misma manera para la prestación de servicios de lucha contra incendios forestales dentro del marco general del Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales (Plan Infocam). Así, de las ocho plazas para Ingenieros de Montes, se han distribuido tres en el Centro Operativo Regional de Incendios Forestales (COR) y una en cada Delegación provincial de la Consejería; y de los 13 ingenieros forestales, tres plazas en el COR y dos en cada provincia.

Este acuerdo, según Escudero, significa invertir 271.000 euros para seguir contando con estos 21 profesionales. Asimismo, ha cifrado en un millón de euros la inversión que hace el Gobierno regional anualmente en los profesionales que se dedican a la dirección de los incendios forestales.

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución de las ayudas en materia de consumo responsable por importe de 150.000 euros. Unas ayudas que van a permitir que se lleven a cabo 30 proyectos a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha.

En esta edición, estas ayudas tenían como novedad, apoyar con una valoración positiva y superior aquellas que se fueran a ejecutar en zonas despobladas. Se trata de una convocatoria de ayudas, según Escudero, que permitirá apoyar iniciativas que contribuyen al consumo de proximidad, a la creación de grupos de consumo, o la adquisición de productos locales, entre otros.