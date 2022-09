Un podcast i un documental, les dos propostes seleccionades en la II convocatòria d'EscolaLAB

Després de la fase de presentació, que va tindre lloc durant els mesos de maig, juny i juliol, i de la posterior selecció de projectes, han resultat dos els triats, que optaran a aconseguir el finançament necessari que farà possible que siguen realitat.

Després de l'èxit de la primera convocatòria d'EscolaLAB -en la qual quasi 500 persones van aportar quasi 18.000 euros es van fer possibles els tres projectes de 2021- la convocatòria d'enguany "aspira a repetir l'èxit de la primera edició i seguir fent possibles projectes culturals innovadors que tenen el valencià com a llengua vehicular i que tindran un impacte positiu en la promoció del valencià", destaquen els seus impulsors en un comunicat.

Escola compta amb el suport logístic de la cooperativa Tresdeu i el suport logístic de Verkami i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'àrea de Cultura de la Diputació de València.

'El Recapte' és una proposta de podcast que "vol ser un espai sobre la cultura pròpia: la culinària, la lingüística, la social i la seua relació amb la sostenibilitat i el concepte de bona vida".

Des del podcast s'abordaran temes com la gastronomia, la criança o el treball a través de bones pràctiques, siguen valencianes d'arrel o foranes que es puguen incorporar des d'una gramàtica pròpia.

Un programa que aspira a "ser espai de reflexió i trobada sobre la vida bona (i saborosa)". Aquest projecte està impulsat per Francesc Miralles, Andrea Kruithof i Juan Cardona, tres politòlegs i amics que exerceixen en Atzuvieta, una consultora especialitzada en el desenvolupament de les capacitats endogenes del territori a través de diversos vectors d'intervenció pública i comunitària.

Es pot descobrir més sobre aquest projecte i fer aportacions en elrecapte.escolalab.org

Per la seua banda, 'Pelletes tornarà' pretén recuperar la història de la Revolució del Petroli, que commemorarà en 2023 el seu 150 aniversari, uns fets que "mereixen ser commemorats com el que van significar: un conflicte de classes i no una qüestió romàntica", defenen els seus responsables.

El Col·lectiu Revolta 1873, integrat per membres del sistema educatiu públic: Diego Fernández, professor d'història en el IES Andreu Sempere de Alcoi; Lluís Català, professor de sociologia de la Universitat d'Alacant; i Rebeca Sanjuan, mestra de l'Escola de Benilloba, impulsen aquest curt-documental que genera un nou relat.

Ho fa amb un guió original de Diego Fernández i imatges, il·lustracions i pintures tant de l'època com dels nostres dies. El document audiovisual narra els antecedents i les conseqüències del conflicte entre "la classe treballadora, la més nombrosa i menyspreada, i la burgesa, una minoria cobejosa". La informació i les aportacions estan disponibles en pelletestornara.escolalab.org