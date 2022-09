Tolox celebra su VI Encuentro Internacional de Artistas del 16 al 18 de septiembre

Además, en el colegio San Roque habrá una muestra de pintura abstracta del artista irlandés DMQC, exposiciones de acuarela, fotografía y grabado y una demostración de pintura digital.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a la alcaldesa de Tolox, Francisca García Canca, y el coordinador de artistas del encuentro, Mathieu Feytit de Haro.

El diputado ha destacado la originalidad de este encuentro que, tras cada edición, deja las obras creadas en el municipio, llenando de arte sus calles, plazas y rincones y "ofreciendo a vecinos y visitantes cultura de calidad en la Sierra de las Nieves, un entorno que también es una muestra de arte".

Los espacios artísticos abrirán cada día a las 10.00 horas y las actividades se prolongarán hasta la madrugada del viernes y el sábado para finalizar a mediodía del domingo.

Así, además de las actividades relacionadas con las artes plásticas, la música tendrá un papel protagonista con tres escenarios en los que actuarán el grupo Campo Melampo, compuesto por integrantes británicos; el artista argentino Nico Sabatini; Pedro Guerra y Marina Badía; Clara Ayala; y las bandas Leroy Stone and the Wisehouse, Pick and Nicke y Zyryab.

De igual modo, habrá un concierto de violín y flamenco, otro de saxofón acompañado por versos del artista José Podadera, y se presentará un cortometraje rodado en Tolox. Entre las actuaciones musicales destaca el homenaje al recientemente fallecido artista local Pachi Gallardo, quien trabajó y compartió su obra en varias partes del mundo.

En los escenarios también habrá dos representaciones teatrales: las obras cómicas 'Picnic' y 'El Oso'. En cuanto a los talleres, habrá un curso de risoterapia para todos los públicos y otro de creación de pompones y crochet para adornar los árboles del casco antiguo en el que los más mayores enseñarán a los jóvenes las técnicas de crochet.

Entre las novedades de este año destacan las charlas coloquio de la mano de la asociación AVI en las que se expondrán los retos y logros de personas con diversidad funcional y con problemas mentales.

Además, en esta edición se vuelve celebrar Art Tolox Junior, que incluye talleres infantiles de iniciación al teatro y la lectura dramatizada, manualidades e intervenciones en mobiliario.