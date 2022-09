STEC advierte de la "infrafinanciación" de los centros educativos por la inflación y exige "reajustar" partidas

En una rueda de prensa, Miriam Gómez y Diego San Gabriel, de STEC, han explicado que mientras en los colegios de Infantil y Primaria los gastos de electricidad y gas los asumen los ayuntamientos, los centros de Secundaria los tienen que afrontar con su propio presupuesto.

En el actual contexto, han advertido de que si los precios de la luz o el gas no bajan, estos centros de Secundaria no van a poder hacer frente a estos gastos con la actual partida y creen que se verán abocados a desviar dinero de otras que también son imprescindibles para los centros.

Es, por ello, que ha reclamado a Educación un "reajuste completo" de estas partidas o alguna "extraordinaria" para poder hacer frente a la situación y poder hacer frente a gastos como el de la calefacción.

"En los centros no podemos estar otro año más pasando frío. Este no es el primero que pasaríamos frío", ha dicho Gómez, quien ha recordado que en los cursos marcados con la pandemia lo han pasado por tener que tener puertas y ventanas abiertas para que no propagaran los contagios, algo "totalmente justificado", pero no quieren ahora volver a pasar frío debido a que los centros no puedan pagar la calefacción.

Aunque cree que hacen falta más recursos tanto para la Consejería de Educación como para los centros, el sindicato teme, precisamente, que ocurra lo contrario.

Así, en la rueda de prensa, Gómez y San Gabriel han expresado sus "temores" de que en el curso de acaba de empezar pueda estar "condicionado por una política más restrictiva desde el punto de vista presupuestario", a la vista de algunas decisiones adoptadas desde la Consejería.

Como ejemplo, han aludido a la "falta de medios humanos y materiales" en algunos servicios de la Consejería y también a la privatización llevada a cabo de parte de las tareas que los funcionarios venían realizando, algo que -han insistido- ha tenido como resultado el "caótico" comienzo de curso que se ha vivido con los retrasos en las adjudicaciones de los destinos a los profesores interinos, que tanto este sindicato -el mayoritario en la Junta de Personal- como otros han denunciado recientemente.

Desde STEC han alertado de que ese "caos" ha sido el "primer ejemplo" de las consecuencias de la "infradotación" que han venido padeciendo algunos servicios administrativos de la Consejería.

Al margen de lo ocurrido con las adjudicaciones de destinos a los interinos, STEC ha señalado que dentro del "clima de reajuste" que percibe en gastos de personal, la Consejería ha eliminado el sistema de cobertura diaria de sustituciones que venía aplicando a los tutores de Infantil y Primaria y que había funcionado "de forma positiva durante los dos últimos cursos".

Han explicado que en el nuevo curso los llamamientos para los tutores de estas dos etapas educativas han dejado de ser diarios para ser dos días a la semana (martes y jueves). Para el resto de casos, solo hay los jueves.

Para STEC esto supone "un paso atrás" que, a su juicio, solo tiene como justificación el intento de la Consejería de reducir gastos en sustituciones.

Otro "retroceso" ha sido, según han explicado, la eliminación del carácter lectivo del cuidado de los recreos, que según han indicado, ha supuesto pérdida de personal docente a la hora de contabilizar los cupos.

Por otra parte, y aunque reconocen que ha habido algunos avances en otros ámbitos, STEC los ve "insuficientes". Este es el caso de la ratio máxima de 20 alumnos por aula fijada desde este curso para Infantil, una medida, en su opinión, "muy positiva" pero que quiere que se extienda también a Primaria.

También el sindicato ve "insuficiente" la actualización que desde la Consejería se ha hecho recientemente de las dietas por kilómetraje para el profesorado itinerante o que tiene que usar sus vehículos por razones de servicio y ha reclamado una nueva o algún tipo de complemento ante el alto precio de los combustibles.

ESTABILIZACIÓN DE INTERINOS

Por otra parte, STEC ha recordado que este curso escolar va a ser también el de la implementación de la Ley de Medidas para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

El sindicato ha mostrado de nuevo su desacuerdo con el sistema diseñado por el Ministerio de Educación para la estabilización del personal interino porque, según ha insistido, va a suponer una "discriminación" para los de Cantabria.

Y es que, según ha recordado, una de los aspectos que se puntúan es haber aprobado la oposición sin plaza desde 2012. En este sentido, han indicado que en Cantabria, al ser una comunidad pequeña, el 70% de las especialidades solo se ha convocado una vez oposición desde entonces mientras que en otras más grandes ha habido varias.

Por ello, han insistido que los interinos cántabros estarán en "desigualdad" a la hora de competir con docentes que procedan de otras regiones pero opten a estabilizar su puesto en la comunidad, ya que podrían desplazar a los de Cantabria.

Además de este asunto, han avisado de que "miles" de participantes de otras comunidades podrán intentar estabilizarse en Cantabria lo que en STEC creen que podría provocar un "colapso" en la Consejería a la hora de baremar los méritos de los participantes en el proceso.

Por ello, insiste en que dentro de este proceso se convoque a los aspirantes a un acto presencial, lo que, a su juicio, limitaría la participación. El sindicato quiere llevar esta petición al Parlamento de Cantabria y, para ello, está presentando a los grupos de la Cámara un borrador de proposición no de ley con esta reclamación y espera que éstos recojan su propuesta.

Por ahora, se reunieron ayer, lunes, con miembros del grupo popular y lo harán con el resto de fuerzas de la Cámara a excepción de Vox.

Y por otra parte, otro tema que afecta a los centros educativos son las "comisiones abusivas" que los bancos les cobran, una circunstancia ante la que han pedido al Gobierno que actúe para poner fin a la situación.