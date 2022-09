Mas apuesta por un tercer Botànic pero "reestructurado" y con un cambioen el reparto de consellerias

Mas se ha pronunciado en estos términos en Alicante, en la conferencia 'Abrir el futuro con un nuevo Botànic', organizado por Club Información, la Universidad de Alicante, la CEV, À Punt y Baleària, en el que también ha indicado que la candidatura de Compromís a la Generalitat para las elecciones autonómicas de 2023 es una "cuestión pendiente" y ha pedido prudencia hasta febrero, cuando la coalición celebrará las primarias.

En su intervención, Mas ha apostado por un nuevo pacto de izquierdas para formar un tercer Botànic en la Comunitat Valenciana tras los comicios, pero ha reivindicado una "reestructuración" que pase por un cambio a nivel "estructural" en el reparto de las consellerias.

La vicepresidenta ha subrayado que los dos gobiernos del Botànic -en el primero con el apoyo parlamentario de Podem, que no entró en el ejecutivo- han generado "cambios significativos" en la Generalitat frente a "todos los argumentos que quieren volver al pasado, en el que el PP gobernó y mal gobernó".

Mas ha reivindicado un nuevo gobierno que tenga una hoja de ruta que pase con combatir el cambio climático, que se "plante" con el Gobierno para reivindicar una "financiación justa" para la Comunitat Valenciana "gobierne quien gobierne a Madrid", junto con el objetivo de la gestión de los Fondos Europeos para favorecer la creación de 190.000 puestos de trabajo.

"Debemos trabajar por la consolidación de los servicios sociales y tener una hoja de ruta contra el cambio climático, además de conseguir un cambio efectivo para un nuevo modelo productivo. El Botánic se ha expresado con transparencia, que no siempre se ha dado en política; este relato va más allá de declaraciones a la prensa, es la manera de actuar para que la ciudadanía nos identifique", ha agregado.

A su juicio, "nadie puede decir que el gobierno del Botànic haya defraudado colectivamente, porque la ciudadanía, la que tiene menos poder adquisitivo, está mucho más segura que hace siete años", ha expuesto Mas, quien ha defendido que "todos los presupuestos se han probado con las fechas y cifras previstas".

La vicepresidenta también ha hablado de la "transparencia" como "una palanca del buen gobierno" de la Generalitat porque "no ha habido desviaciones al clientelismo" y ha apelado a la renovación de una mayoría de "izquierdas" en la Comunitat. "La izquierda no puede alimentar discursos que no favorecen la cohesión. El tercer Botànic debe tener un pensamiento transversal para una sociedad mucho más compleja que la de 2015", ha zanjado.

OLTRA

En cuanto a las primarias, la coalición "no cierra la puerta" al regreso de Mónica Oltra para encabezar la candidatura de Compromís, aunque reconoce que resulta una cuestión "complicada" porque depende de los tiempos judiciales -por su investigación en el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su expareja a una menor tutelada, una causa en la que figuran como imputados 14 cargos de Igualdad, entre ellos la propia exconsellera-.

La ejecutiva de Compromís aprobó la pasada semana el reglamento de sus primarias para las elecciones municipales, que las agrupaciones locales celebrarán el 5 de noviembre (salvo en aquellas donde no haya consenso), y las autonómicas, que se votarán el 11 de febrero. La formación permitirá modificar la lista para incluir "personalidades de Compromís", según el texto, que abre así la puerta a la inclusión de Oltra.

"El regreso de Mónica Oltra depende de los tiempos judiciales y todos sabemos cuáles son. Es complicado, pero Compromís no cierra la puerta a que pueda volver, en el caso de que ella quiera también", ha señalado Mas, al ser interpelada por esta cuestión.

Del mismo modo, preguntada por si considera que ha existido una "conspiración" para "apartar" a Oltra de la actividad política -por el hecho de que figuren en la causa ejerzan la acusación, entre otros, el líder de España 2000, José Luis Roberto, y la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí- Mas ha respondido que "todo el mundo ha visto las dinámicas con estos hechos".

"No voy a entrar si ha habido conspiraciones, todo el mundo ha visto las dinámicas con estos hechos, pero ahora nos tenemos que centrar en que los tiempos judiciales resuelvan esta cuestión y acabe de la mejor forma para ella", ha agregado.

Preguntada también por la posibilidad de que la candidatura de Compromís a la Generalitat se dirima finamelmente entre ella y el diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha señalado que esta es una "cuestión pendiente", que se decidirá en febrero, por lo que ha pedido "prudencia". "Ahora quiero pensar en otras cuestiones porque no hace ni dos meses que estoy de vicepresidenta y se me han hecho como cuatro años", ha ironizado, y ha vuelto a pedir "esperar un tiempo".

TASA TURÍSTICA

Por otro lado, sobre si cree que la puesta en marcha de la tasa turística "pasará factura" al Botànic, y en concreto a Compromís, en los comicios, lo ha descartado. "Yo creo que no nos penalizará en las próximas elecciones; es una aplicación voluntaria, no estamos profundizando en ninguna obligación para ningún Ayuntamiento. Creo que se ha mediatizado demasiado este debate", ha señalado.

Igualmente, preguntada también por la reforma fiscal que plantea el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, Mas ha indicado que tiene que ser una reforma que beneficie a las familias trabajadoras y que peor lo están pasando con el aumento del nivel de vida. "Estos presupuestos, también con una reforma fiscal, deben de ir a contener los problemas de las familias trabajadoras y más vulnerables", ha añadido.