Vergeles alaba el trabajo realizado por las instituciones para evitar más casos de legionela en Cáceres

"Es un trabajo muy intenso y muy serio, de mucho rigor que cuando esté terminado me gustaría que lo conociera la ciudadanía lo que está trabajando el ayuntamiento y la Dirección de Salud para evitar futuras crisis en este sentido", ha señalado el consejero sobre el brote de legionela producido el pasado mes de agosto en la capital cacereña que ha afectado a unas veinticinco personas, cinco de las cuales han fallecido, según los últimos datos oficiales ofrecidos por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Vergeles ha recordado que al aparecer los primeros casos se clausuraron las nueve fuentes públicas del área de salud de San Jorge, incluidas las de parque de El Rodeo, donde el géiser del lago dio positivo en legionela, así como una fuente del entorno de la zona de Colón. El géiser sigue inactivo y la fuente ha sido retirada.

El resto de las fuentes públicas siguen clausuradas a la espera de unos segundos análisis cuyo resultados no han llegado todavía, según ha confirmado este martes el responsable regional, quien ha explicado que "la legionela tarda en creer al menos 15 días y si no crece hay que esperar algún tiempo más, pero no ha crecido nada".

"El hecho de que en este tiempo no haya dado positivo con la intensidad que dio el géiser y la fuente de la zona de Colón, ya es un indicador claro de la situación de limpieza en la que se encuentran las fuentes", ha subrayado en declaraciones a los medios antes de participar en la capital cacereña en la inauguración de una campaña de formación en materia de accesibilidad dirigida al sector de la construcción.

Asimismo, el consejero ha vuelto a insistir en la relación de "causalidad" entre la clausura de las fuentes en la zona donde epidemiológicamente se estaban produciendo los contagios y el hecho de que dejaran de aparecer casos.

"Eso, a día de hoy, es una realidad por lo tanto estará bien que nos lleguen los resultados de las analíticas para estar completamente seguros de lo que estamos haciendo pero para mí es muy importante haber clausurado la zona y que hayan cesado el número de casos", ha recalcado.

Una vez detectados los casos, Vergeles ha insistido en el "importante" trabajo que están haciendo la Dirección de Salud y el Ayuntamiento de Cáceres para evitar más contagios. "Es una labor callada pero intensa en aras a que intentemos evitar en la medida de lo posible la crisis sanitaria provocada por la aparición de la legionela", ha concluido.