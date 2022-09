CCOO Extremadura insiste en que el alza de precios esenciales "hace más necesario el incremento de salarios"

El secretario de Negociación Colectiva de CCOO de Extremadura, Alberto Franco, ha reclamado a la patronal que "reconozca que está trasladando el aumento de los precios de la energía a los precios de sus productos para no perder beneficios", pero se niega a subir los salarios de sus plantillas y repartir estos márgenes con sus trabajadores.

De esta forma se ha pronunciado Franco tras conocer los datos del IPC del mes de agosto, que revelan un incremento de los precios del 0,6 por ciento en Extremadura con respecto a julio, y un aumento del 11,5 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

Ante estos datos, Franco ha reclamado además que se vuelva a generalizar la inclusión en los convenios colectivos de cláusulas de garantía salarial que "garanticen que cuando se actualizan los salarios esto se hace con la referencia del IPC y así no se pierde poder adquisitivo".

Y es que, según señala CCOO en nota de prensa, esa "escalada de los precios" no solo está perjudicando gravemente a la economía de los hogares extremeños, sino que también está provocando un "freno para el consumo de las familias" que, a la postre, significará ralentización económica y menos empleo.

Por eso, CCOO apela a la "responsabilidad de la patronal para desbloquear la negociación colectiva" y advierte que, de no ser así, el sindicato se movilizará exigiendo "subidas salariales justas" para que no sean los trabajadores quienes paguen el coste de la crisis, y se extienda la pobreza y la desigualdad social.

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

Cabe recordar que, según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística, los precios se incrementaron en el mes de agosto en Extremadura un 11,5 por ciento respecto a julio, con una variación mensual de 0,6 por ciento más que en el mes de julio

En el índice general estatal, la subida de los precios ha sido del 10,5 por ciento, con una subida en la variación mensual de 0,3 por ciento con respecto al mes anterior

Señala CCOO que en ambos casos se trata de las tasas de inflación "muy elevadas, más que en muchas décadas", y los grupos con mayor influencia en el incremento de la tasa anual han sido el grupo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 28 por ciento en la región, debida al incremento de la electricidad y del gas, seguida de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registra una variación del 16,5 por ciento en Extremadura.

Por otro lado, apunta el sindicato que a pesar de la bajada en Comunicación de un 2,3 por ciento, que "no ha servido para contener la subida del IPC", aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 14,7 por ciento anual en alimentos y bebidas no alcohólicas.

Además, la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 6,5 por ciento, con lo que se sitúa un 5 por ciento por debajo del IPC general. Con la misma diferencia que en el mes anterior, da "unos indicadores de inflación muy alta y que refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados".

Finalmente, recuerda CCOO que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de agosto ha sido del 2,71 por ciento, frente al 2,60 por ciento de la media estatal, por lo que concluye asegurando que "la mejora del poder de compra salarial, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida descontrolada del IPC".