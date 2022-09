Espai LaGranja organitza "una jornada d'escolta" per a conéixer les necessitats dels creadors de dansa

Així, el centre de creació de l'Institut Valencià de Cultura organitza, aquest dimecres 14 de setembre, una jornada d'escolta per a conéixer de primera mà quines necessitats específiques tenen els creadors davant la pròxima temporada.

Des del centre de recursos volen "ajudar al fet que el sector tinga el màxim protagonisme en el disseny d'activitats del mateix". Amb aquesta jornada d'escolta al sector s'assumeix la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre quin tipus de cultura es genera des d'Espai LaGranja, convertit ja en un element estructurador del sector dansa.

"El projecte d'Espai LaGranja s'ha concebut com un organisme molt viu, que se'n va adaptant a les circumstàncies de cada moment i per açò volem escoltar als professionals del sector. Espai LaGranja està molt lligat al present i al futur de les arts del moviment", assenyala el director artístic del centre, Guillermo Arazo, en un comunicat.

A més, de vesprada, es realitzarà el taller 'A la búsqueda de nuevas estéticas de movimiento', una trobada creativa entre Gaston Core i Nico Yao Dapre (AKA Oulouy) entorn del projecte The Very Last Northern White Rhino, que es presentarà en la sala Carme Teatre.

Aquest taller està destinat a professionals de la dansa que vullguen desenvolupar processos d'investigació a partir d'una tècnica específica de moviment (danses urbanes, danses tradicionals, etc.). Té com a objectiu l'assimilació de ferramentes bàsiques de composició i la reflexió sobre conceptes relacionats amb la producció de sentit en l'obra coreogràfica.

El taller està dividit en dos apartats: una primera part on s'exposaran els conceptes que serviran per a entendre com funciona la significació en el procés de creació i la percepció de l'espectador.

En la segona part es facilitaran exercicis pràctics entorn de seqüències de moviment improvisades. S'analitzarà la manera en què pensament i acció es relacionen en el procés creatiu i com treballar a partir d'un concepte articulador, la intuïció i la improvisació per a consolidar una estructura significativa per la qual puga fluir el sentit de la peça.