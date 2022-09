Diputación destina dos millones a la instalación de contadores en municipios en la lucha contra la sequía

El objetivo principal de esta convocatoria es que las instalaciones de abastecimiento de los municipios y entidades locales autónomas de Granada dispongan de contadores que posibiliten tener un conocimiento de los volúmenes de agua introducidos en las redes de abastecimiento y del agua que sale de los depósitos reguladores. En los municipios que ya cuentan con estos elementos de medida, la convocatoria prevé atender otras necesidades que reduzcan el agua no registrada o solventen problemas de calidad y cantidad.

Según ha informado el diputado de Obras Públicas y Vivienda, en las futuras convocatorias de mejora del ciclo urbano del agua se irán dando más pasos hacia una gestión eficiente y se priorizarán las actuaciones en los municipios que presenten un registro diario de los consumos de agua. "En una administración moderna y digital este control se ha de hacer mediante registradores de datos electrónicos", ha apuntado.

Las subvenciones incluyen la ejecución de arqueta, válvula de compuerta, filtro, carrete de montaje, piezas especiales de transición de diámetros, contador y válvula antirretorno. En líneas generales, ha explicado el diputado, el agua no registrada es la suma de pérdidas reales, el consumo autorizado no registrado, las pérdidas aparentes (consumo no autorizado y subcontaje). Por ello, una de las principales actuaciones para controlar el agua es poseer los elementos adecuados de medición y garantizar su fiabilidad.

Además de la instalación de contadores, otras actuaciones que ha puesto en marcha la Diputación de Granada destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y optimizar su uso son: instalación de equipos de registro de datos, detección de fugas y reparación, detección de fraudes, instalaciones de válvulas reductoras de presión o la mejora y renovación de las conducciones.

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, se reunió la semana pasada con los alcaldes de los municipios menores de 20.000 habitantes para informar en torno a los plazos y procedimientos de esta convocatoria y agradeció el compromiso de los ayuntamientos con una cuestión "de la máxima importancia para la ciudadanía", e insistió en seguir avanzando en la mejora de un "servicio público básico".

También explicó que desde la Diputación de Granada se lleva trabajando varios años en la evaluación de los servicios municipales de agua de los municipios más pequeños de la provincia.