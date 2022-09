Espai LaGranja organiza "una jornada de escucha" para conocer las necesidades de los creadores de danza

Así, el centro de creación del Institut Valencià de Cultura organiza, este miércoles 14 de septiembre, una jornada de escucha para conocer de primera mano qué necesidades específicas tienen los creadores ante la próxima temporada.

Desde el centro de recursos quieren "ayudar a que el sector tenga el máximo protagonismo en el diseño de actividades del mismo". Con esta jornada de escucha al sector se asume la necesidad de reflexionar colectivamente sobre qué tipo de cultura se genera desde Espai LaGranja, convertido ya en un elemento estructurador del sector danza.

"El proyecto de Espai LaGranja se ha concebido como un organismo muy vivo, que se va adaptando a las circunstancias de cada momento y por eso queremos escuchar a los profesionales del sector. Espai LaGranja está muy ligado al presente y al futuro de las artes del movimiento", señala el director artístico del centro, Guillermo Arazo, en un comunicado.

Además, por la tarde, se realizará el taller "A la búsqueda de nuevas estéticas de movimiento", un encuentro creativo entre Gaston Core y Nico Yao Dapre (AKA Oulouy) en torno al proyecto The Very Last Northern White Rhino, que se presentará en la sala Carme Teatre.

Este taller está destinado a profesionales de la danza que quieran desarrollar procesos de investigación a partir de una técnica específica de movimiento (danzas urbanas, danzas tradicionales, etc.). Tiene como objetivo la asimilación de herramientas básicas de composición y la reflexión sobre conceptos relacionados con la producción de sentido en la obra coreográfica.

El taller está dividido en dos apartados: una primera parte donde se expondrán los conceptos que servirán para entender cómo funciona la significación en el proceso de creación y la percepción del espectador.

En la segunda parte se facilitarán ejercicios prácticos en torno a secuencias de movimiento improvisadas. Se analizará la manera en que pensamiento y acción se relacionan en el proceso creativo y cómo trabajar a partir de un concepto articulador, la intuición y la improvisación para consolidar una estructura significativa por la cual pueda fluir el sentido de la pieza.