Barbón replica a Ciudadanos que frente a la "injusta" bajada de impuestos su gobierno opta por las deducciones

Barbón, que ha afeado a Fernández que hable de Asturias como una comunidad subsidiada por las pensiones y que se critique, además, el alto número de funcionarios, ha manifestado que una bajada general de impuestos supone devaluar los servicios públicos, algo que "nunca dicen quienes proponen esa bajada". Lo ha hecho en su réplica a Fernández durante la segunda jornada del Debate de Orientación Política, el último de la actual legislatura.

Ha planteado Barbón si de verdad consideran "realmente justo" una bajada general de impuestos y ha contrapuesto esa bajada con las "deducciones que nada tienen que ver". "Frente al café para todos nosotros planteamos actuar quirúrgicamente frente a los más vulnerables y el medio rural y eso es algo que depende de la aprobación de los presupuestos que serán los del medio rural", ha dicho.

Adrián Barbón ha manifestado que en política no se puede buscar la rentabilidad económica y ha celebrado que Ciudadanos aclare que esa bajada de impuestos que propone no sería para todos, porque "es algo que no todos los grupos hacen y es un matiz importante".

También le ha replicado a Fernández que "no hay nada de la fiscalidad de los autónomos que tengan que tocar desde el Gobierno de Asturias", por lo que le ha pedido que sea más rigurosa al diferenciar entre las competencias estatales y autonómicas.

RÉPLICA DE CIUDADANOS

En su segunda intervención la portavoz de Ciudadanos ha acusado a Barbón de "hacer demagogia y tratar de tergiversar las palabras de su discurso" y ha negado que propusiese bajar los impuestos a todos los ciudadanos de manera general, sino que lo que propone son reducciones en cuestiones realmente importantes para la actividad económica.

Ha recordado además a Barbón que los empresarios y autónomos tienen un problema muy grave con la burocracia y por lo tanto ha vuelto a reclamarle medidas que acaben con un gobierno "a golpe de ocurrencias" afeándole que en todo su discurso no se haya dirigido ni una sola vez a los autónomos.

Además ha criticado las ayudas a la natalidad porque ha indicado que las personas que quieren ser padres lo que necesitan son medidas a largo plazo. "Nadie tiene un hijo por 1.500 euros", ha dicho Susana Fernández que ha celebrado que al menos se haya aumentado a los 45.000 euros la renta para poder acceder a todas las medidas que proponen.

Fernández ha indicado que su grupo ha presentado diversas enmiendas que buscan mejorar la Administración asturiana y ha rechazado que su grupo defienda una bajada del número de funcionarios.

También ha celebrado la portavoz de Ciudadanos el anuncio sobre la reorganización de sedes judiciales pero ha incidido en que "ahora es necesario que se cumpla".