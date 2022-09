Armengol asegura que el Govern trabaja en la adjudicación de farmacias de 2015 y atribuye el retraso a los recursos

Así se ha expresado preguntada durante el pleno del Parlament por esta cuestión por el portavoz del PI, Josep Melià, que ha criticado los retrasos para resolver el procedimiento.

Armengol ha pedido disculpas por el retraso, que ha vinculado a la presentación de 13 recursos contencioso-administrativos, y a una paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) de tres años.

Así, Armengol ha sostenido que no se puede "decir que la administración no funciona, porque no es cierto", y que tienen que contestar a los recursos. La presidenta también ha defendido que el Govern ha avanzado en la digitalización y modernización de las administraciones.

Por su parte, Melià ha advertido que "los países que avanzan son los que tienen administraciones públicas que funcionan diligentemente" y no "países devorados por la burocracia con procedimientos eternos y complejos". No satisfecho con la respuesta de Armengol, le ha pedido que "haga un trabajo más intenso, porque con esta intensidad no va bien".