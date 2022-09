El Ayuntamiento requiere a Ascan que aporte en dos meses las nóminas e inversión en maquinaria del servicio de basuras

En este sentido, la Junta ha aprobado la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento de liquidación del contrato de basuras hasta que la UTE y la aseguradora aporten la documentación, según ha informado hoy en rueda de prensa el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Ceruti.

En concreto, el Ayuntamiento requiere a Ascan las facturas de adquisición de medios técnicos no matriculables comprometidos en su oferta desde inicio hasta finalización del contrato; y las facturas que acrediten la inversión en maquinaria realizada al inicio del contrato por importe de 11.836.580 sin IVA.

Según la empresa, esta documentación fue remitida al Ayuntamiento en respuesta al escrito recibido el día 22 de diciembre de 2019, sin que la Administración local tenga constancia de ello.

"Teniendo en cuenta que Ascan Geaser Cuida Santander UTE se muestra disconforme con el importe de las cantidades correspondientes a la amortización pendiente, se solicita que se acredite su presentación o en su defecto, se presente la misma", señala el acuerdo de Contratación.

Además, se pide a la UTE copia de nóminas del período correspondiente a los años 2013 a 2018 (ambos incluidos) y enero de 2019 a mayo de 2020 (documentación ya solicitada por escrito en junio del año pasado y no entregada), así como la relación mensual de trabajadores con el número de puestos de la plantilla equivalente a la realmente empleada a final de cada mes.

También, documentación que justifique los sobrecostes financieros que la UTE sostiene haber soportado como consecuencia de las detracciones aplicadas por el Ayuntamiento -Seguridad Social, Hacienda, factoring- y cuyo importe provisional ascendería a más de 1,7 millones de euros.

Finalmente se le requieren documentos que Ascan pretende que sean tenidos en cuenta en el procedimiento y que según la UTE fueron aportados en sede judicial. "Se desconoce por parte de esta Administración cuáles son los documentos concretos a los que se refiere y los procedimientos en los que se hayan aportado".

El Ayuntamiento también pide a la aseguradora que aporte, igualmente en el plazo máximo de dos meses, el informe técnico pericial que le fue devuelto (y no consta en el expediente) al haber sido presentado de forma extemporánea; y el informe técnico pericial laboral.

Este acuerdo de suspensión se refiere al expediente de liquidación económica del contrato y no a las liquidaciones parciales, sobre las que ha comenzado a dictar sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, que anula los conceptos detraídos por el Ayuntamiento de personal, en base a un estudio del periodo 2013-2018, y recogida de cartón, pero confirma el resto.

En este sentido, Ceruti, también portavoz municipal de Ciudadanos, ha insistido en que en ese lapso de cinco años, "no se hizo lo que se debía" -que en su opinión es haber aplicado deducciones "desde el principio" de los incumplimientos contractuales-; un lustro "al que dirigimos la mirada quienes exigimos una comisión de investigación, para que se nos conteste por qué no se exigió el cumplimiento del contrato y por qué se pagó un contrato que no se estaba cumpliendo".

Por otra parte, Ceruti se ha remitido a las declaraciones de la concesionaria afirmando que "estaría encantada de contar todo lo que sabe", y a ello le ha emplazado el edil.

"Le invito a que cuente todo lo que sabe sin esperar a ninguna comisión de investigación; que no hay ninguna obligación de callar hasta que no se celebre una comisión de investigación. Estamos encantados de escuchar lo que tenga que contarnos, que justifique por qué se incumplió sistemáticamente el contrato. Creo que se lo deben a los ciudadanos de Santander", ha manifestado.

ADENDA AL REINA SOFÍA

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la adenda de prórroga del convenio marco con el Ministerio de Cultura y Deporte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para la implantación del centro asociado al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

De este modo, se prorroga por un año más el convenio marco para la implantación del centro en la antigua sede del Banco de España. Las prórrogas se pueden aplicar durante cuatro años y ésta es la primera.

En Contratación se ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Asociación de Constructores de Cantabria contra el pliego de cláusulas administrativas del contrato de obras de mejora de la movilidad en el Paseo de Canalejas; y en Patrimonio se ha aprobado la revisión del precio del arrendamiento de la nave de la calle Río Miera, destinada a almacén de los Talleres municipales, que se incrementa en un 8,3%, hasta los 2.497 euros al mes.

En Empleo se ha aprobado la sexta convocatoria de ayudas económicas para el apoyo social y reactivación económica por importe de 36.200 euros, de los que 32.400 euros corresponden a 18 solicitudes del Programa IV, y 3.800 euros a una solicitud del Programa V.

Se ha denegado una solicitud de ayuda del programa IV por situación de baja en el censo de la Agencia Tributaria y se han dado por desistidas a 29 solicitudes de ayuda del programa IV por falta de documentación.

En Turismo se ha aprobado el encargo a la Empresa municipal de Turismo de Santander M.P., S.A., para la ejecución de parte de las acciones de desarrollo turístico comprendidas en las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dotado con fondos NextGeneration. La dotación del plan asciende a un total de 3.994.515 euros.

Finalmente, en Salud, se ha aprobado la prórroga del convenio de colaboración con el Colegio de Enfermería de Cantabria para el programa 'Cuidados enfermeros y medidas preventivas para la comunidad educativa' al que el Ayuntamiento aporta 18.000 euros.