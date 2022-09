Obertes les votacions per al premi del públic de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu

Les peces audiovisuals amb més visualitzacions resultaran les guanyadores de les seues categories: MICE curts i MICE Accessible (les dos amb categoria valenciana i estatal) i MICE Book Tráiler València, detalla l'organització.

En total, la MICE 2022 entregarà 15 premis internacionals, 14 valencians i sis estatals, a més de quatre guardons per l'accessibilitat a l'audiovisual a persones sordes. També es concediran huit premis de dibuix i tres honorífics.

Totes les pel·lícules presentades en l'àmbit valencià, estatal i accessible s'han realitzat en l'entorn educatiu, entre l'alumnat i el professorat. L'apartat internacional es divideix entre treballs professionals (curtmetratges amb component educatiu, però realitzat per professionals del sector) i pel·lícules realitzades en l'àmbit educatiu.

Des d'aquest dilluns està en marxa el concurs fotogràfic MICE-EMT (Empresa Municipal de Transports de València), una col·laboració que decora els vehicles de l'entitat amb els colors i eslògans del festival.

Per a participar cal realitzar una foto a l'autobús amb la imatge de la MICE i enviar-la per Whatsapp al 617 562 737. Les deu millors imatges guanyaran diferent 'merchandising' del festival, a més de dos entrades per a la gala inaugural d'aquesta desena edició.