Castelló de la Plana viu la seua nit de setembre més calorosa des d'almenys 1911

Aquestes vetlades tòrrides es deuen a la nuvolositat, el vent fluix i la humitat molt alta, que augmenten la sensació de calor sufocant durant la nit, explica l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) en el seu compte de Twitter.

Després dels registres més elevats d'aquesta nit a Benidorm i Oriola se situen els d'Alacant i Rojals (25,9), l'aeroport d'Alacant-Elx (25,7), Elx (25,6), Xàbia (25,2) i Castelló de la Plana (25,1). Per davall estan les mínimes registrades a Miramar, Sagunt, Torreblanca (totes amb 25 graus), Pego (24,7) i València (24,5).

I és que setembre, com a maig, juny, juliol i agost, de moment continua com un mes extremadament càlid. En els primers 13 dies no s'ha produït un gran pic de calor, però les temperatures han estat per damunt de la mitjana de forma persistent. De fet, l'anomalia dels primers 12 dies és de 2,6 graus per damunt de l'habitual en aquest període de l'any.