Un policia fora de servici reté a Sagunt a un home acusat de robar joies a dos persones

Els agents van ser comissionats per la Sala del 091 perquè acudiren al carrer Fornás de Gandia, on hi havia una persona retinguda per un robatori amb violència.

Els policies es van desplaçar fins al lloc indicat i van trobar a un home de 38 anys retingut per un policia fora de servici ajudat per un altre ciutadà. Al costat d'ells hi havia un home major que afirmava haver sigut objecte d'un robatori.

La víctima, moments abans, xarrava amb les mans creuades a l'esquena en companyia de la seua dona i una amiga, quan va notar com algú li abordava per l'esquena i li estirava de la polsera que portava a la monyica, fins a aconseguir llevar-li-la. Seguidament li va agafar de la cadena que portava al coll i li la va arrancar d'un fort estiró, que va fer que perdera l'equilibri i acabara al terra.

El sospitós, després d'obtindre el seu botí, va eixir fugint del lloc i va ser perseguit per un ciutadà que havia presenciat els fets i el qual li va donar abast. Immediatament va arribar per a auxiliar-lo un altre ciutadà i un policia franc de servici que es trobava a prop i hauria escoltat els crits d'auxili.

Davant aquests fets, els agents van detindre al sospitós com a presumpte autor d'un robatori amb violència. Al detingut també se li imputa un altre robatori amb violència ocorregut una hora abans en la mateixa zona, després de coincidir plenament les característiques i ser identificat com a presumpte autor del mateix. Pel que sembla, l'arrestat hauria sostret una cadena del coll d'una dona emprant el mateix 'modus operandi'.

L'arrestat, de 38 anys, d'origen algerià, amb nombrosos antecedents policials i en situació irregular, ha passat a disposició judicial.