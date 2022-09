El PSOE defiende la gestión en el Ayuntamiento, "poniendo orden" tras "el oscurantismo y la corrupción" del PP

Tres características que lo invalidan "por completo" en su gestión del Consistorio, según ha afirmado la secretaria de Organización de la Agrupación Local socialista, Mercedes Gámez. Así lo ha indicado en una nota ante las críticas 'populares' sobre la situación de la ciudad, con "incremento del paro, cierre de comercios e inactividad municipal" de un equipo de gobierno que "vende humo y falso positivismo".

La también parlamentaria andaluza ha considerado que, si de algo no cabe duda entre la ciudadanía, es que Julio Millán al frente de la Alcaldía ha permitido en cuatro años, con dos de pandemia, "abrir ventanas y puertas" y "poner orden en el caos interesado que el PP tenía en la contratación y en el gasto".

Ha valorado, igualmente, "la labor para salvar inversiones millonarias que se iban de Jaén por la desidia en la tramitación de la derecha, como el Jaén Plaza, y normalizar e impulsar las relaciones con inversores y administraciones".

"El PP ha tenido ocho años de gobierno que han dejado un gran rastro en la deuda a proveedores, en la tramitación sin contrato, en los precios inflados de los que quedan constancia por doquier y, por supuesto, en la práctica del negacionismo con otras administraciones que no fueran de su color", ha dicho.

Gámez ha aludido como ejemplo a "grandes proyectos que no podían ver la luz porque no tenían ni un metro cuadrado de suelo cedido o poco papel movido, desde las ciudades de la Justicia y Sanitaria hasta los conservatorios de danza y música". Algo que ha cambiado con este nuevo equipo de gobierno (PSOE-Cs), "que no tiene que devolver favores a amigos, solo se debe a la gente de Jaén".

Junto a ello, ha subrayado que se "ha conseguido alejar al Ayuntamiento del interés de unos pocos del PP", por la que "unos cuantos amiguetes se repartían servicios y prestaciones con poco contrato de por medio aunque eso significase tener a la ciudad sumida en el abandono".

A su juicio, se podía apreciar en las instalaciones deportivas, en servicios como el de transporte por autobús, que se mantenía "por una relación más política que de servicio público; en la gestión de las obras, "pocas porque el cemento les salía a precio de caviar iraní"; en prestaciones como los parques y jardines o en la gestión turística y cultural, "escasa y propia de una ciudad cuyo potencial no les interesaba, solo era instrumento para sus intereses".

La dirigente socialista ha afeado que el PP "sigue instalado en el cuanto peor mejor para mí", "quiere ese Jaén triste y en blanco y negro donde se siente a gusto" y le molesta que se traslade un mensaje positivo, de capacidad y esfuerzo desde el Ayuntamiento.

"Este nuevo viejo PP de siempre es el que tiene a sus espaldas la primera sentencia por corrupción de la plaza de Santa María, la del caso Matinsreg, 3,5 millones de euros de una primera pieza juzgada y sentenciada, por entregar dinero sin contrato a empresas que lejos de encargarse del mantenimiento de servicios como las fuentes, los semáforos o el alumbrado se llevaron cuantiosas sumas cobrando a precio de oro sus servicios", ha añadido.

Así las cosas, Gámez ha puesto de relieve que, "por mucho que se vista el PP de limpio su único objetivo es volver a servir a aquellos a los que tanto debe y servirse del Ayuntamiento de Jaén para ello".