Anna Ferrer opina por primera vez de la relación de su madre, Paz Padilla, con Fran Medina

La nueva relación sentimental de Paz Padilla está dando de qué hablar tanto en programas de televisión y revistas como en su propio entorno. La última en opinar sobre el noviazgo con Fran Medina ha sido Anna Ferrer, la hija de la presentadora.

Tras un espectacular verano para la joven influencer, en el que el trabajo y los viajes no han faltado, Ferrer se ha mostrado muy feliz con la nueva etapa sentimental que atraviesa su madre, con quien está muy unida.

Anna fue sorprendida por la prensa en las calles de Madrid y opinó por primera vez de una de las relaciones sentimentales del momento. "Ella feliz y yo feliz de que ella lo sea", ha asegurado la influencer con mucho orgullo.

La presentadora no solo vive un buen momento en el plano amoroso. Tras su polémica salida de Mediaset, Paz Padilla regresó hace unos días a la empresa. "Esto es como los matrimonios, unas veces se separan y otras se reconcilian", afirmó en una entrevista en Ya es verano.

La gaditana no se cortó a la hora de hablar de su vuelta a Mediaset. "Estoy tan feliz y tan a gusto con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y, donde no se me quiere, me voy. Así es la vida", aseguró.

Además, de su fulminante despido, recordó: "Lo que más me dolió fue que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos".

Su hija, como no podía ser de otra forma, le ha mostrado su respaldo. "Yo la apoyo en todo lo que hace. Ella sabe muy bien lo que hace y yo confío y la apoyo", ha asegurado.