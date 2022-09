Comencen les deliberacions del jurat per a triar el disseny final de la nova plaça de l'Ajuntament de València

La proposta guanyadora ha de conéixer-se a principis de novembre. L'objectiu del consistori és que en finalitzar l'actual mandat, en la pròxima primavera, el projecte de remodelació final estiga redactat i aprovat pels servicis municipals.

Així ho han anunciat la vicealcaldesa i edil de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, i la regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, en la roda de premsa que han oferit per a presentar els resultats del procés de participació obert sobre els projectes finalistes del concurs.

"Comencem ja la recta final del procés d'elecció del que serà la nova plaça de l'Ajuntament. Estem ja en la fase final perquè demà es reuneix el jurat que triarà el projecte que determinarà" eixe disseny", ha manifestat Gómez. "Estem molt a prop de conéixer ja quina serà la plaça de l'Ajuntament d'aquesta generació", ha ressaltat.

Durant les pròximes setmanes, el jurat avaluarà les propostes finalistes que han arribat a l'última fase del concurs, un total de cinc projectes que es van donar a conéixer a l'inici d'aquest estiu ('Abril', 'Batega València', 'Dosel Climático', 'Llenç 365' y 'Re-Natura') i que es van exposar en la mateixa plaça per a donar-los a conéixer i que els ciutadans pogueren opinar sobre ells i realitzar aportacions.

Aquestes cinc propostes van ser seleccionades entre les 22 que es van presentar al concurs. Les seleccionades plantegen iniciatives adaptades a les directrius marcades per la ciutadania en el primer procés participatiu impulsat a l'inici del concurs i destaquen per la versatilitat" que ofereixen en les solucions per als usos que tindrà la plaça.

Després de ser escollides, les cinc oferixes finalistes van ser de nou sotmeses a l'opinió d'entitats i ciutadans amb la finalitat d'arreplegar nous plantejaments encaminats al disseny definitiu de la plaça de l'Ajuntament. Totes elles van ser exposades en la pròpia plaça.

Elisa Valía ha destacat que açò ha donat l'oportunitat de pronunciar-se sobre cada iniciativa en l'espai on es desenvoluparan i ha detallat que les inquietuds arreplegades en aquesta nova fase d'exposició s'orienten més cap als usos de la plaça que cap a la seua aparença en si.

Les bases del concurs i el procés de participació establien que la plaça de l'Ajuntament de València, amb una superfície total de 12.000 metres quadrats, havia de ser remodelada sota la premissa d'un conjunt de criteris com el manteniment del seu caràcter per als vianants, la renovació dels llocs de flors, l'existència de fonts per a beure i de banys públics, així com la d'espais d'ombra i de vegetació.

Igualment, s'havia de respectar la zona per a plantar les falles del consistori, i l'espai central per a disparar les mascletaes falleres, a més de tindre en compte que no incrementara el nombre de terrasses.

La primera fase de treball del jurat va consistir en l'anàlisi i valoració de les 22 propostes presentades al concurs. Després d'açò, el passat mes de juny, va seleccionar les cinc propostes finalistes, que han passat a una segona subfase. A més de conéixer-se a través de la seua exhibició, durant deu dies, a la plaça de l'Ajuntament, aquestes iniciatives han pogut consultar-se a través de la pàgina web del concurs. L'objectiu ha sigut arreplegar els suggeriments de la ciutadania i d'entitats.