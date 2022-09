El pequeño gesto de Victoria Beckham para hacer las paces con Nicola Peltz

Alguien tiene que dar siempre el primer paso cuando dos personas no congenian pero saben que han de pasar mucho tiempo juntas. Es cierto que siempre queda ahí esa histórica figura de la suegra, pero en este caso ha sido ella, Victoria Beckham, la que intentado acercarse a su nueva nuera, Nicola Peltz, esposa de su primogénito, Brooklyn Beckham.

Los rumores sobre sus desavenencias y su distanciamiento no solo no habían disminuido estas últimas semanas, sino que habían hecho otra cosa que ir a más: desde que la modelo de 27 años no vistiese el diseño de la ex Spice Girls en su boda -por lo visto, optó finalmente por un diseño de Valentino- hasta que ella y Brooklyn decidiesen no pasar ningún día de su verano con David, Victoria y sus hermanos, todo se había magnificado e intensificado.

De ahí que la empresaria de 48 años haya decidido enterrar el hacha de guerra y calmar las aguas con un gesto con el que busca dejar de tener ese "corazón roto" que le estaba suponiendo la situación por separarse de quien para ella era "su mejor acompañante" a cualquier evento, siendo ella su "paño de lágrimas" cuando las cosas no le han ido bien.

Por eso mismo Victoria, aún sabiendo que era muy probable que consiguiesen entrar gracias a cualquier otra persona, ha decidido ser ella quien le envíe dos invitaciones a su hijo Brooklyn y a su ahora esposa (y heredera de una de las mayores fortunas norteamericanas) a la Semana de la Moda de París, que tendrá lugar desde el próximo 26 de septiembre hasta el martes 4 de octubre.

"Por lo que me han dicho, todos están invitados, incluyendo Brooklyn y Nicola. Pero todavía no es definitivo que asistan", ha asegurado una fuente al periódico Daily Mail. Ello no quita, eso sí, que tanto Victoria como David sientan que la relación "está algo desequilibrada" en favor de Nicola y que a pesar de que Brooklyn "hace muchos sacrificios por ella", nadie tiene claro "qué sucede a cambio".

A pesar de todo, Nicola considera que fue suficiente con sus palabras a la revista Variety para desmentir el conflicto con su suegra y, de hecho, para Tatler ha hecho otras declaraciones que avivaron un poco el fuego, pretendiendo hacer de Brooklyn un Peltz: [...] se ha involucrado en algunos negocios. Le veo llamar a mi padre y decirle: '¿Qué te parece esto?'. Me encanta verle aprender de mi padre".