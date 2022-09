L'IPC creix un 10,9% interanual a la Comunitat Valenciana a l'agost i un 0,4% respecte al juliol

En el conjunt d'Espanya, l'IPC va pujar un 10,5% a l'agost en relació amb el mateix mes de 2021, tres dècimes inferior a la del mes anterior; la taxa de variació mensual va ser del 0,3%, i la inflació subjacent es va situar en el 6,4%; 0,3 punts més que en el mes passat.

La taxa interanual de la Comunitat se situa per damunt de la mitjana a Espanya (10,5%), liderada per Castella-la Manxa (12,6%) i Galícia (11%).

Els preus que més van pujar al juliol a la Comunitat respecte a un any arrere van ser, amb una gran diferència, els d'Habitatge (27,1%), seguits dels d'Aliments i begudes no alcohòliques (14,5%) i Transport (12,1%), així com dels d'Hotels (8,3%) i Parament (7,4%).

Van pujar en menor mesura els preus de Begudes alcohòliques i tabac (4,7%), Vestit i calçat i Uns altres (4,6%), Oci i cultura (3,3%), Medicina (1,6%) i Ensenyament (1,3%), mentre que els de Comunicacions (-2,3%) són els únics que van baixar.

En dades intermensuales respecte a juliol, la major pujada va ser també la dels preus d'Habitatge (10,7%), seguida d'Aliments i begudes no alcohòliques (10,5%) i Transport (9,7%), mentre que la major caiguda de preus la va registrar Vestit i Calçat (-12,7%).