Mallada critica la "ineficaz" gestión de Adrián Barbón en todas y cada una de las áreas de Gobierno

"En Asturias se pueden y se deben hacer las cosas mejor desde el Gobierno. Usted, hasta el momento, no ha acertado. Por eso, permítame que, a pesar de ponernos a disposición para no perder los meses que nos quedan hasta las elecciones, dude de lo que vaya aconseguir en este tiempo que nos queda ya que su gestión en estos años no le avalan en lo que queda de legislatura", ha indicado Mallada.

Teresa Mallada ha sido la primera en intervenir en esta segunda jornada del último Debate de Orientación Política de la actual Legislatura y lo ha hecho con un discurso en el que han abundado las críticas a la intervención de Barbón de ayer y en el que ha reconocido que esta legislatura ha estado marcada por dos hechos excepcionales como son la pandemia sanitaria y la guerra.

Ha comenzado Mallada valorando las dos cuestiones que a su juicio más preocupan a los asturianos y que es, sin duda, el empleo y la actividad económica y sobre las que considera que Barbón obvió destacar que en términos económicos, nuestra región es la que menos ha crecido de España durante los últimos veinte años y, según las previsiones hechas recientemente por BBVA, volverá a ser la que menos crezca en 2023.

En este sentido ha vuelto a reiterar la líder del PP la claracorrelación entre la elevada presión fiscal que sufrimos los malos datos macroeconómicos y de evolución de la riqueza y del empleo. "Suspende, Presidente, en la gestión del empleo, de la fiscalidad y de la actividad económica", ha dicho Teresa Mallada.

La falta de una apuesta por la industria con resultados demoledores como el anuncio de Arcelor de parar un horno alto, la falta de influencia en Madrid, o la "injusta transición socialista con cierre de térmicas sin proyectos alternativos" han sido otras de las cuestiones destacadas por la presidenta 'popular' en matera de industria.

MALA GESTIÓN DE LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN.

Más grave es aún la situación de la sanidad asturiana a juicio del PP. Y es que Mallada ha manifestado que en "esta región se está poniendo todos los días en riesgo la salud de muchos asturianos por la incapacidad de su Gobierno para mantenerlo y dotarlo de medios y, en definitiva, de viabilidad". "Sé que es una afirmación dura pero que es la pura realidad", ha dicho.

En este sentido se ha referido al "colapso de la atención primaria" o las "listas des espera que no dejan de crecer" para insistir en lo que a su entender es "una obviedad que el Gobierno socialista está gestionando ineficazmente la sanidad asturiana".

No es según el PP mejor la gestión de la educación, que además ha considerado Mallada que la planificación educativa de la región está "basada en el sectarismo, la inoperancia y la irresponsabilidad".

En el área de Servicios Sociales tampoco encuentra Mallada ningún dato que le haga ser optimista y ha pedido a Barbón algunas cuestiones como la puesta en marcha cuanto antes la vital figura del Asistente Personal; la puesta en marcha de un Plan de Estabilidad Financiera para el Tercer Sector asturiano o una nueva Ley de Servicios Sociales. "Siguen sin aprobar en la gestión de los servicios sociales", concluyó.

Tampoco ha escatimado en críticas respecto a la gestión socialista del medio rural, asegurando que "la administración autonómica se ha convertido en el principal enemigo de nuestro medio rural".

La falta de garantía de plazos para el cobro de la PAC, la sobreprotección del lobo o la no aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria nacional han sido algunas de las cuestiones criticadas relativas al sector rural.

TURISMO Y CULTURA

En su discurso, la líder del PP ha pedido no caer en triunfalismo respecto a algunos sectores como es el caso del turismo y ha compartido las quejas de la propia patronal OTEA sobre el desplome de la rentabilidad. "El turismo necesita más implicación de su gobierno", ha indicado Mallada.

Tampoco comparte el principal partido de la oposición la gestión que el Gobierno hace de la cultura y ha indicado estamos ante un "sector que podría constituirse en una gran industria creadora de empleo y riqueza, si el Ejecutivo tuviera claro en estamateria un modelo de gestión", algo que no es así.

En lo referido a las infraestructuras, Teresa Mallada se ha referido a algunos proyectos como la Autovía de Suroccidente que "sigue acumulando retrasos o las "confusas fechas sobre la llegada del AVE".

Y como consecuencia de todo lo anterior cree la portavoz de la bancada del PP que viene derivada la mala situación de la demografía y en este sentido ha lamentado que "toda la política en materia demográfica desarrollada se resume en la creación de un Comisionado que ha sido incapaz de plantear ninguna propuesta firme de verdadera utilidad".

Por último se ha referido a la gestión en materia de presidencia y, como en todo lo anterior, ha reiterado la palabra "ineficaz" para referirse a la labor de ese área.

Como muestra ha destacado que la actuación que mejor pone en evidencia la ineficacia de la gestión del Gobierno de Barbón es la colocación de la primera piedra de la ampliación del hospital de Cabueñes, "una obra que se lleva anunciando por gobiernossocialistas 15 años y que lleva presupuestada 5 años y que ahora pone como ejemplo de su gestión y encima diga que la han contratado en tiempo récord.

"Seguro que usted me tachará en su réplica, cuanto menos, de pesimista; le aseguro que no ha sido mi intención. Pero, es que es mi obligación poner de manifiesto que su gestión no ha sido la que necesita Asturias", ha dicho.