MasterChef Celebrity 7 llegó este lunes a las pantallas de La 1 con una primera entrega donde ya se pudo ver cómo se fraguaron las primeras alianzas, mucho humor e incluso algún enfrentamiento.

De esto último saben mucho Norma Duval y Lorena Castell, dos pesos pesados del casting de esta edición. Ocurrió en cuestión de segundos y delante de sus compañeros y de los tres jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que en esos momentos valoraban el trabajo del equipo azul -del que ambas formaron parte- en la primera prueba de exteriores.

"Perdona que te diga, pero tú, en nuestra parte, no hiciste nada. ¡Nada de nada!", le recriminó la artista a la presentadora. "¿Soy yo o mi equipo se me está echando ahora encima?", respondía, atónita, Lorena al escuchar a Norma.

"Lo siento, pero hay que ser claros: tú, de capitana, nada de nada. Y en lo que hizo María, tampoco hiciste nada", incidía, de nuevo, Norma.

"Me parece que está fuera de lugar que me hables de esta manera cuando yo en ningún momento me he nombrado capitana", se defendía la colaboradora de Zapeando.

"Pero Norma Duval seguía con su ataque. "Aquí hay que decir las cosas, porque callarse al final supone un dolor de estómago".

"¿Me dejas hablar un segundo? Porque has empezado a decir cosas como atacándome que no tienen ningún sentido", replicaba Castell, subiendo el tono de la discusión.

Pero la vedette se mantenía firme: "He dicho la verdad. A lo mejor otra piensan otros y no lo dicen, pero yo sí lo digo".

"Entonces, Castell estallaba: "¿Te callas o no te callas?", le espetó a Duval, que no se quedó atrás. "¡Pues no me callo, ¿qué te parece?

Al final, y para que la sangre no llegara al río, y menos en este primer programa, Pepe Rodríguez intervino: "Chicas, chicas, las dos. ¡Paz, paz!", les dijo.

Además, se pudo ver cómo luego, ya salvadas de la prueba de expulsión, ambas se disculparon e hicieron, a su manera, las paces con un abrazo. "A Lorena lo que le viene bien es un poco de realidad", aseguraba la artista sobre su compañera.