Después de uno de los días más importantes de su vida, ya que este domingo fue pregonera de las fiestas de Móstoles, Tamara Gorro ha asegurado que está muy feliz.

Y es que, además de dar el pregón, el Ayuntamiento de la localidad le hizo una placa en su honor que mostró muy emocionada.

Un día muy especial que pasó acompañada de su familia, entre ellos, cómo no, su marido, Ezequiel Garay, con quien se ha dado una segunda oportunidad. Ambos protagonizaron un beso de película en el Ayuntamiento de esta localidad del sur de Madrid y allí mismo habló con la prensa del punto en el que está su relación con el exfutbolista.

"Todo está bien", confesó a los compañeros de Europa Press. "A nivel emocional, soy sincera, no. Hay baches. Se superan, se continúan, se bajan...", se sinceró la influencer.

"¿Qué matrimonio o qué pareja es perfecta en este mundo? No me lo creo, es que no existe una pareja idílica, no existe, no me lo creo, lo siento", incidió.

"Discutes, te enfadas, te arreglas, te quieres, te odias, luego te amas... Así es la vida", reflexionó Gorro, antes de decir que cree en las segundas oportunidades.