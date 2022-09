Rocío Carrasco destapa que su madre, Rocío Jurado, "compró fotos comprometedoras" de José Ortega Cano: "Se iba a separar"

Rocío Carrasco sigue contando en la segunda parte de su docuserie, En el nombre de Rocío, los detalles hasta ahora desconocidos de su familia. De la que es y de la que, en su día, fue, como José Ortega Cano, marido de su madre, Rocío Jurado, hasta que ella falleciera por un cáncer.

Así, la hija mayor de 'la más grande' centró la entrega de este lunes en el diestro y en cómo fue la relación con su madre, que ella consideró "tóxica".

"Creo que no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho. José no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente", dijo sobre su matrimonio.

"Mi madre era una mujer que lo había dado todo en esa relación. No se merecía las situaciones que se generaban. Mi madre se hubiese merecido vivir de otra manera, haber sido feliz y haber vivido sus últimos años felices", dijo, tajante, la hija mayor de la artista.

Entonces, dio detalles de por qué tenía ese planteamiento. "El problema es cuando tú respetas a una persona y esa persona te falta el respeto a ti. Lo de mi madre y Ortega Cano era una relación tóxica. Ella conoce lo que es José Ortega Cano. Ella sabe y tiene información de cosas que él hace y no debe de hacer. Supongo que le parecía una tomadura de pelo que ella se fuera a trabajar y él tuviera una serie de actitudes en España que ella no considera correctas", destapó Carrasco para, a continuación, dar algunos detalles más.

"Mi madre compró fotos de Ortega Cano para protegerle. No te voy a decir qué, cómo ni por qué. Es algo que ella me cuenta a mí. No voy a entrar ahí porque, a las alturas en las que estamos, es innecesario", respondió a la pregunta directa de si la artista había comprado unas "fotos comprometedoras" del diestro para impedir que vieran la luz.

"Ella se encargó en vida de contarme y de hacerme partícipe de todo, aparte de lo que yo he vivido también. No te voy a decir el qué ni cómo ni con quién, pero me plantea que tiene algo", sentenció.