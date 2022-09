Laura Pausini se niega a cantar 'Bella Ciao' en 'El Hormiguero': "Es una canción política"

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de los cuatro coaches de La Voz: Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López. Los artistas presentaron la nueva edición del programa que se estrenará próximamente en Antena 3.

Tanto Fonsi, como Orozco y López coincidieron que la italiana era la cabecilla del grupo en el concurso musical: "Laura siempre es la primera en hablar porque es la líder", reconoció el puertorriqueño.

El cantante también desveló el truco de la intérprete para despistar a sus compañeros de La Voz cuando tienen que elegir al concursante que formará parte de su equipo.

"Se gira y empieza a poner caras para que pensemos que se ha equivocado y no le gusta", añadió Fonsi. "Realmente, lo que hago cuando no me gustan es ponerme bizca", explicó la italiana.

Tras la entrevista, comenzaron a jugar con las hormigas a 'Fulgor', donde tenían que cantar canciones con una palabra propuesta por Trancas y Barrancas.

Pero en un momento dado, Pablo Motos comenzó a cantar la canción Bella Ciao, famosa por su aparición La casa de papel y por ser un tema popular italiano que fue adoptado como un himno de la resistencia antifascista.

Pero Pausini no quiso acompañarle, argumentando que "es una canción política y no la voy a cantar", reconoció la italiana, que siguió jugando con otras canciones junto a Fonsi, Orozco y López.