AM-PRC no descarta la internalización de las ambulancias y dice que en la decisión "primará" la asistencia, no el dinero

20M EP

NOTICIA

El PRC no cierra la puerta a la internalización del servicio de transporte sanitario que se ha planteado desde la Consejería de Sanidad del socialista Raúl Pesquera y cree que "no hay que precipitarse" a la hora de adoptar una decisión y antes de tomarla se analizarán y valorarán "todas" las variables y lo que "primará" no será ni el dinero ni el modelo bajo el que prestar el servicio, sino la "calidad" y la "asistencia".