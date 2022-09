Urkullu cree que a un año del fin de la legislatura "no parece fácil" que el Gobierno cumpla con las transferencias

"La realidad es que, 43 años después, el Estatuto de Autonomía está sin cumplir y es el único en el Estado que no ha sido renovado", ha lamentado.

En una entrevista a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el presidente vasco se ha referido así a las competencias pendientes de transferir a Euskadi y al cumplimiento del Estatuto de Gernika.

Tras advertir que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno se ha dirigido a la ministra de Política Territorial para que se celebren reuniones por parte de las comisiones bilaterales, el lehendakari ha reconocido que todavía no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo central, "más allá de la voluntad en el cumplimiento del compromiso con el proceso estatutario; algo que hay que concretar".

Según ha defendido, en esta cuestión todo el Gobierno Vasco está unido, "sin ninguna duda", y ha recordado que uno de los ejes de actuación del Ejecutivo conformado por PNV y PSE pasa por "más y mejor autogobierno".

Cuestionado por las afirmaciones del secretario general del PSE, Eneko Andueza, en las que éste señalaba que las materias pendientes de traspasar a Euskadi "no son fundamentales", Urkullu ha defendido que "toda materia tiene su incidencia en la vida de los vascos y preocupa o debiera interesar a los vascos".

En esta línea, ha sostenido que la transferencia de Ferrocarriles de Cercanías podría suponer "tener una mejor política de gestión al estar en manos vascas".

Además, ha recordado que el PNV suscribió un compromiso con Pedro Sánchez para apoyar su investidura a la Presidencia del Gobierno, mientras ha insistido que en el programa de gobierno entre jeltzales y socialistas está contemplado la defensa y cumplimiento del Estatuto.

En este contexto, ha reiterado que no ha tenido comunicación con Pedro Sánchez desde el pasado mes de marzo, aunque ha reconocido que el presidente tiene "su agenda y preocupaciones".

"Pero estamos en Euskadi, en una Comunidad con un autogobierno singular, pendiente de ser cumplido y no avanzamos en su cumplimento... ante un cronograma y un calendario no hay grado de avance suficiente y se han cumplido casi tres años de legislatura. Queda un año de legislatura y no parece muy fácil que se cumpla con el propio compromiso por parte del Gobierno español", ha añadido.

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Respecto a si la negociación presupuestaria en el Estado pudiera acelerar las transferencias, Urkullu ha recordado que el PNV ya ha advertido que en este caso "no va a basar la negociación presupuestaria en lo que pueda ser la negociación de las transferencias" y ha incidido en que es algo que "corresponde a los gobiernos". "Está más en lo que es el cumplimento de la palabra dada", ha zanjado.

Por otro lado, ha reconocido que no ha hablado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de las transferencias pendientes y ha recordado que aunque es "cierto" que con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno pasaron siete años sin convocarse comisiones bilaterales, también lo es que "con el Gobierno de Rajoy se aprobó una ley de Concierto económico que es capital para la defensa del autogobierno".

"Tendríamos para todos, para unos y para otros.. la realidad es que 43 años después el Estatuto de Autonomía de Gernika está sin cumplir y es el único en el Estado que no ha sido renovado", ha finalizado.

NUEVO ESTATUS

En lo que respecta al debate sobre el nuevo estatus, el lehendakari ha recordado que existe un trabajo realizado por la ponencia de autogobierno "suficiente como base para lo que debiera ser una reflexión sobre un nuevo estatuto de autonomía.

"A mí, como lehendakari, lo que me corresponde es fijarme en el cumplimento del actual Estatuto. Lo demás corresponde a los grupos parlamentarios", ha argumentado.

Ante la posibilidad de que en el próximo pleno de política general el mismo relance el debate, ha incidido en que en el último año "no se ha dado ningún paso en ese sentido" y "los grupos parlamentarios son quienes deben darlo".