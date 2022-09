La acusada de asesinar a su bebé en Elche culpa a su expareja: "No sabía que tenía a un monstruo en casa"

Este lunes ha arrancado el juicio contra esta mujer y la que fuera su pareja sentimental por supuestamente maltratar y asesinar a un bebé de 7 meses, hijo de ella, para los que Fiscalía pide 28 años de prisión por ser responsables de tres delitos: malos tratos, malos tratos habituales y de asesinato.

En su intervención, la mujer ha negado que permitiera cualquier tipo de maltrato hacia el bebé por parte del también procesado aunque sí ha afirmado que sufría maltrato psicológico del hombre pese a que se dio cuenta "después", una vez ya había fallecido el menor.

"Yo me dedicaba a trabajar y él a estar en el sofá. Se enfadaba cuando no le hacía primero la cena a él, pero nunca pensé que estaba maltratando a mi hijo porque nunca vi nada", ha afirmado.

Del mismo modo, ha asegurado que no se enteró de que el hombre le diera una supuesta "fuerte bofetada" al bebé en un bar de una pedanía ilicitana, al igual que nadie le advirtió de "a quién" estaba "metiendo en casa" para luego reconocer, entre lágrimas, que se arrepentía de haberlo "metido en casa". "No sabía que era un monstruo. Me ha quitado a mi hijo que era lo más bonito que tenía", ha agregado.

Respecto al día de los hechos, ha relatado que se marchó a trabajar y dejó al bebé con el acusado en el sofá. Posteriormente contactó con él por videollamada y pudo ver al menor en la cama. "Pensaba que estaba dormido. Una vez entré noté que estaba frío y tenía los labios un poco morados, entonces nos fuimos al hospital", ha indicado.

Durante el trayecto, según la acusada, ella intentó reanimarlo mientras llamaba a su tía por videollamada para contarle lo que pasaba. Una vez allí y tras recibir la noticia del fallecimiento del bebé por "muerte súbita", ha contado que le resultaba "imposible" que hubiera muerto por esa causa dado que "el bebé había pasado todas las revisiones".

Igualmente, ha negado que el menor tuviera golpes y hematomas y ha asegurado que cuando ocurrieron los hechos "sólo tenía uno" y, además, creyó al acusado cuando éste dijo que se lo había hecho el bebé arañándose: "No recuerdo que tuviera más hematomas y no sabía que había sufrido -el bebé- más golpes delante".

Por último, ha señalado que estaba en "shock" cuando los sanitarios le ofrecieron la posibilidad de realizar la autopsia al lactante ante los indicios de que podría haber sufrido una muerte violenta y que "nunca" sospechó del que era entonces su pareja. "Me acusaban a mi también de asesinato cuando primero era supuesta muerte súbita. Yo no maltraté a mi hijo y mostré toda colaboración con la Policía", ha añadido.

Por su parte, el acusado y pareja sentimental de la madre en 2021 ha negado los hechos y ha alegado que "él era el único que se preocupaba por el bebé y lo motivaba". "Su madre y yo nos conocimos por Facebook y al día siguiente ya quería que fuera a su casa, ella tenía mucho interés y al ver la casa vi que no estaba en condiciones para que vivieran tres menores allí", ha relatado.

También ha insinuado que la madre tenía problemas con el alcohol y las drogas y que fue ella la que causó la muerte del pequeño porque no le alimentaba bien ni le cuidaba. "Tenía al bebé todo el día en el cuco y lo alimentaba con leche en mal estado", ha asegurado.

"Yo era el único que me preocupaba por la casa, de la limpieza y de los niños. Esa mañana se enfadó conmigo, me dijo de todo, me insultó, dejó al bebé en la habitación y se marchó", ha agregado.