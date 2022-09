SUST.- L'Ajuntament de París s'interessa per l'adaptació de València al canvi climàtic

El regidor d'emergència climàtica de l'Ajuntament de València, Alejandro Ramon, el Cap de Servici d'Emergència Climàtica i Transició Energètica i tècnics de la Fundació Municipal València Climia i Energia, han mantingut aquest migdia una reunió per videoconferència amb Roussel per a explicar-li les actuacions que duu a terme l'ajuntament valencià en matèria d'adaptació al canvi climàtic i transició energètica, ha indicat el consistori en un comunicat.

L'Ajuntament de París va sol·licitar la reunió després d'interessar-se per la polítiques que València duu a terme en la seua estratègia 2050 per a adaptar la ciutat als reptes urbanístics, energètics, econòmics i mediambientals que planteja l'acceleració del canvi climàtic"

Per a Ramon, "València s'ha convertit en un referent a Europa per les seues polítiques mediambientals". "Que la ciutat siga finalista per a convertir-se en Capital Verda Europea en 2024 no és casual. Les nostres actuacions en matèria d'adaptació al canvi climàtic i de foment de la transició energètica poden servir d'exemple per a altres ciutats europees que s'enfronten als mateixos problemes que nosaltres. L'intercanvi d'experiències no només és positiu, és necessari", ha agregat.

En la reunió els tècnics de l'Ajuntament i la Fundació València Clima i Energia han exposat la trajectòria seguida per la ciutat en matèria d'adaptació al canvi climàtic, que va començar en 2015 amb l'elaboració de projeccions climàtiques personalitzades que van permetre conéixer com afectaran a nivell local de València els canvis globals. Sobre la base d'eixes dades es va realitzar una anàlisi de vulnerabilitat eixe mateix any, a fi de començar a comprendre els desafiaments que afrontarà la ciutat en tots els àmbits.

Per a Julie Roussel, de l'Ajuntament de París, "l'experiència de València ens pot servir per a importar alguna de les iniciatives que ha engegat". "Em pareix molt interessant l'ús d'asfalt blanc que mitiga l'absorció de la calor en els sòls de les ciutats o de polvoritzadors d'aigua".

En concret, la representant municipal de París, s'ha mostrat molt interessada en el resultat de la reforma de la plaça de la Reina, on s'ha utilitzat un paviment clar que combat l'absorció de la calor i on s'han instal·lat polvoritzadors d'aigua per a mitigar les altes temperatures de l'estiu.

PROJECTE ARCH

Des de la Regidoria d'Emergència Climàtica, s'ha explicat als representants de París com s'està desenvolupant des de 2019 el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible de la ciutat i les diferents experiències de col·laboració de l'ajuntament de València en projectes europeus com GrowGreen o ARCH.

El projecte ARCH, finançat per la Unió Europea, ha permès desenvolupar ferramentes i metodologies col·laboratives juntament amb altres socis europeus i treballar en les àrees naturals de l'Albufera i l'Horta, mentre que el projecte GrowGreen, entre altres actuacions, ha impulsat la regeneració urbanística sostenible d'espais bioclimàtics com el corredor verd de Ciutat Fallera, en el districte de Benicalap.

València ha exposat la seua experiència i ha compartit l'avanç de les polítiques que recomana el seu Pla de Mitigació i Adaptació, que arreplega entre altres actuacions el foment de l'eficiència energètica, la lluita contra la pobresa energètica, la sensibilització mediambiental ciutadana, la inclusió de criteris climàtics en la contractació municipal, la gestió de residus, la conservació de la biodiversitat urbana, la gestió de l'aigua, la planificació urbanística i la protecció d'ecosistemes vulnerables com l'horta i l'Albufera.