L'Últim Toc Teatre aborda la salut mental a través de la història dels germans Van Gogh a la Sala Russafa

Aquesta peça, que llança el missatge que mai és vesprada per a desenvolupar un talent, és la segona proposta de la programació especial 'Alcem el teló', amb la qual el centre de producció i exhibició teatral de la companyia valenciana Arden arranca la seua XII temporada. Una selecció d'obres dedicada enguany a mostrar el talent de joves creadors que "dinamitzen" l'escena de la Comunitat, segons explica la sala en un comunicat.

El muntatge de L'Últim Toc Teatre ofereix una "nova visió sobre el mític pintor". A diferència de les pel·lícules en les quals era encarnat per Kirk Douglas (1956), més basada en la seua faceta artística, o per Willem Dafoe (2018), on es recreava el seu caràcter "filosòfic i reflexiu", l'obra de teatre acosta l'espectador la seua psicologia. 'Vincent' descobreix al públic una ment "complexa", afligida d'epilèpsia, que desenvolupa al·lucinacions i altres trastorns al mateix temps que descobreix una creativitat "sensible i inesgotable".

L'autor, codirector i un dels actors d'aquest muntatge, Emili Jaqués, ha explicat que "com a molts malalts mentals, Van Gogh ho portava tot a l'extrem. Quan va ser seminarista i va estar en les missions, quasi mor de fam per complir els vots de pobresa rigorosament. I quan va descobrir la pintura, animat pel seu germà Theo, en amb prou faenes nou anys va deixar un llegat impressionant, amb prop de 1.000 quadres".

"Hui, molt possiblement, li haurien diagnosticat un Dèficit d'Atenció, li haurien donat una consola de videojocs perquè estiguera entretingut i un Diazepam perquè no molestara", però Theo s'esforçava "per mantindre-li ocupat, per donar-li una via d'expressió perquè se sentira útil", ha recalcat Jaqués, qui destacat que volia mostrar en l'espectacle "la importància per a un malalt mental, com per a qualsevol persona, de tindre algú que confie plenament en les seues capacitats".

A l'hora de crear el text de 'Vincent', el dramaturg i actor s'ha submergit en la correspondència entre els dos germans Van Gogh. També en documentació d'historiadors de l'art, metges i psiquiatres que han treballat sobre la figura de l'artista holandés. El resultat és una peça "emocionant, amb tocs onírics, poètics, però també humor i drama".

LA POSADA EN ESCENA

La posada en escena és a càrrec de Joan Miquel Reig, amb qui Jaqués codirigeix l'obra. Tots dos tornen a fer tàndem, després de l'elogiada 'Federico: función sin título', una obra que girava al voltant de García Lorca i que també va passar per Sala Russafa.

Reig aconsegueix traslladar a l'escenari la "sorprenent imaginació" del pintor, les seues emocions i la seua particular estètica s'apoderen de la caixa escènica, on es desenvolupa una trama en la qual el públic descobreix "les asprors" de tractar amb una persona malalta, però també com estimular-les pot desencadenar "alguna cosa meravellosa".

"Gràcies a Theo, hui coneixem a Vincent Van Gogh. Ell li va animar a dedicar-se a l'art, impressionat pels dibuixos que colava entre en les seues cartes, i li va convéncer perquè començara a pintar, encara que ja tenia 27 anys i molts hagueren pensat que ja era massa major", ha afirmat Jaqués, qui ha recordat que el propi artista va escriure que "si es vol viure, cal atrevir-se" i ha remarcat que "eixe és el missatge optimista d'aquesta obra".

El dramaturg i actor es fica en la pell del germà menor i tutor legal de l'artista, mentre que Claudi Ferrer interpreta a Vincent amb qui, a més d'una semblança física, té cert paral·lelisme vital.

"Aquesta obra parla que tots tenim una habilitat, fins i tot les persones amb una malaltia mental. Sempre hi ha alguna cosa que fem molt bé, només és qüestió de descobrir-ho i de trobar en l'entorn el suport necessari per a poder portar-ho avant", ha conclòs l'autor de 'Vincent'.