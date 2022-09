La UPV, capital internacional de la investigació sobre els motors per al transport del futur

Organitzats per l'Institut CMT de la UPV, tots dos esdeveniments congregaran en el campus valencià a més de 200 experts de tot el món de companyies com a Renault, Hyundai Motor Company, Aramco, Horiba, Volvo, Caterpillar, Stellantis o Repsol, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.

També assistiran responsables de centres d'investigació del prestigi dels Sandia National Laboratories (els Estats Units), l'IFP Energies Nouvelles (França), l'AVL (Àustria), el KAIST (Corea del Sud) i el RWTH (Alemanya), entre uns altres.

El primer dels congressos, que se celebra fins al dimarts sota el títol 'Direct-Injection Two-Stroke Engines', se centra en el present i futur dels motors d'injecció directa de dos temps i permetrà conéixer els seus usos actuals i aprofundir en el futur d'aquesta tecnologia de la mà de professionals que treballen actualment en aquest camp. El segon esdeveniment és la XII edició de Thiesel, que tindrà lloc des d'aquest dimarts i fins al divendres.

En aquest congrés, consolidat com "una de les cites de referència mundial en l'àmbit de la R+D+i sobre les futures plantes motrius en el sector del transport, tant de persones com de mercaderies", es presentaran les últimes novetats i treballs sobre la injecció i combustió dels motors i el control d'emissions contaminants, entre altres temes.

ELECTRIFICACIÓ DELS VEHICLES

Un dels temes centrals serà l'electrificació dels vehicles. Per a açò, hi haurà una sessió especialment dedicada a les bateries dels vehicles elèctrics. A més, es debatrà sobre les tecnologies futures d'emmagatzematge d'energia i la seguretat de les mateixes per a evitar el fenomen de fuita tèrmica que pot provocar l'incendi d'aquest.

Thiesel 2022 abordarà també la resposta als desafiaments tèrmics i de soroll en components elèctrics, així com nous conceptes d'injecció/combustió basats en hidrogen, amoníac, renovables i altres propostes de propulsió neta.

El director de l'Institut CMT, José María Desantes, ha destacat que el Congrés THIESEL 2022 té com a objectiu facilitar l'intercanvi d'idees i experiències entre la indústria, les universitats i els centres d'investigació, així com crear un fòrum de debat sobre els avanços més recents i per a la identificació de futures línies d'investigació.