El gobierno local justifica la convocatoria del consejo rector del Imtur ante las críticas de Vox

Así ha respondido el concejal en una rueda de prensa, junto al edil Miguel Ángel Torrico (PP), tras las críticas de Vox a tal efecto, de manera que ha aclarado que "para llevarlo a Junta de Gobierno había que convocar el consejo extraordinario, que se convocó el viernes y le ha llegado a todos", por lo que "no cabe poner la excusa de que no lo han visto". "Si no lo han visto, ha sido porque no han mirado sus correos", ha apostillado.

Igualmente, ha explicado que "el desplazamiento a Bolivia de Isabel Albás es como vicepresidenta de Famsi", de modo que "allí hay un congreso internacional de Famsi y en esa calidad es la que lógicamente asiste representando a Córdoba", ha insistido Álvarez.