Mas elogia el treball del Tercer Sector per a "arribar allà on l'administració no pot"

Mas ha posat en valor el treball d'associacions com a Creu Roja i la seua predisposició a estar sempre al costat de la ciutadania. Ha manifestat així l'orgull que suposa per al conjunt dels valencians poder comptar amb la col·laboració d'una entitat com aquesta i ha elogiat la seua predisposició a "arribar allà on l'administració no pot i estar sempre al costat de la ciutadania, sobretot en moments i situacions molt complexes".

Un agraïment que la també portaveu del Consell ha estès a tots els voluntaris de Creu Roja arreu del món. En l'acte, celebrat en l'Hort Mezquita d'Elx, s'ha homenatjat a les compromeses amb aquesta institució i s'ha premiat al grup de Neuroingenieria Biomèdica de la UMH, a Rois Medical SL, a Pròspera Biotech, al Club Rotary Elx Illice, a la Gestora de Festejos Populares, a la Casa d'Andalusia, a la Junta Major de Confraries de Setmana Santa, a Tempe Grupo Inditex, a Alberto Aguilar Berna, a la Fundació Esperanza Pertusa, al comissari Pedro Montore, a Elche Singular i a Remedios Alarcón pel seu compromís social.

També s'ha celebrat el 'bateig' de dos exemplars de palmeres amb els noms de Santiago Pomares Ibarra, fundador de Creu Roja en aquesta localitat alacantina, i una altra en record de la fundadora de Damas Auxiliares de l'entitat.