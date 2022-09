Un cóctel de sinceridad e ironía: por qué Javier Marías será recordado más allá de sus libros

Javier Marías, considerado por muchos el gran novelista español del último medio siglo, falleció este domingo a los 70 años en el hospital de Madrid donde ingresó por complicaciones de una afección pulmonar. El mundo de la cultura y su público fiel lo echarán de menos no solo por su narrativa, sino también por su forma de ser, clara y transparente.

El autor de novelas como Corazón tan blanco o Los enamoramientos despertaba un mar de sensaciones en las páginas de sus libros y en las de los periódicos. Era claro en sus opiniones, y así lo demostraba en las columnas que publicaba en El País. Sus textos despertaban risa, enfado, admiración, decepción y simpatía entre los lectores.

Marías se describía como un escritor "inseguro" pese a defender con firmeza su estado de creencias. Por ejemplo, a algunos les resultó impactante que rechazara galardones de la talla del Premio Nacional de Narrativa.

"Creo que el Estado no tiene por qué dar nada a un escritor. Si alguna vez se me ofreciera algún premio de los que llamamos estatales, pues no lo aceptaría. Así que tomo por norma no aceptar nada de lo que venga del Estado de mi país, menos aún algo que lleve aparejado dinero", expresó. Un reconocimiento al que no se pudo negar a rechazar fue el de ocupar la silla R de la Real Academia Española.

Marías, que se definía como un detractor del establishment literario, también dio que hablar dentro del sector por su ruptura con el editor de Anagrama Jorge Herralde. El novelista abandonó la editorial en 1995 y calificó a su equipo como "unos ignorantes mercachifles".

También se enfrentó a los hermanos Elías y Gracia Querejeta por la adaptación cinematográfica de Todas las almas. La película fue considerada por Marías como una desfiguración de su libro, por lo que pidió que se suprimiera toda mención a su nombre y a su novela en los títulos de crédito.

El articulista era visto por muchos como un gruñón. Decía que los españoles son "cada día más voluntariamente ignorantes", se enfadaba con la clase política (se mostraba especialmente molesto cuando hablaba de Madrid) y cuestionaba movimientos sociales como la última ola del feminismo (por esto aclaró más de una vez que no era "misógino"). Tampoco simpatizaba con la televisión, las redes sociales y las nuevas tecnologías, en general: toda su vida escribió en máquina de escribir.

El escritor Eduardo Mendoza lo recuerda con cariño: "Personalmente, tenía el sentido del humor de los cascarrabias. Ya he dicho que éramos amigos, ahora lo reitero: era un compañero leal, generoso, afectuoso, inteligente, culto y divertido".