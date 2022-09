La gran distribución rechaza la cesta básica que propone Yolanda Díaz: "No va a resolver el problema de la ciudadanía"

Los empresarios de la gran distribución (supermercados, hipermercados, etc.) desconfían de que la cesta básica de alimentos que patrocinan la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sea una buena solución para aliviar la fuerte inflación que sufre el precio de los alimentos. "Es una medida que puede estar muy bien intencionada, pero que en estos momentos es matar moscas a cañonazos", resume a 20minutos Juan Manuel Morales, presidente de Eurocommerce, asociación que representa a minoristas y mayoristas de toda Europa. "No va a resolver ni de lejos el problema que tiene la ciudadanía", añade.

Morales, que también es vicepresidente de Anged -la patronal española de las grandes distribuidoras-, insiste en que es una medida que no gusta a todas las alas del Gobierno ni a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Cualquiera que vaya a un punto de venta puede comprobar que ya existen innumerables ofertas y productos a precio asequible para que un consumidor pueda hacer la compra, defiende el presidente de Eurocommerce.

En un comunicado conjunto firmado por las tres principales patronales de la distribución alimentaria (Anged, Aces y Asedas), los empresarios sostienen que no pueden aceptar una cesta de la compra a precios fijos porque es "inviable y contraproducente". Los empresarios alegan que poner en marcha una cesta implicaría poner de acuerdo a cientos de empresas y podría suponer "graves riesgos" para la competencia.

Desde la gran distribución insisten en que sus márgenes de beneficio son "muy estrechos" y se han visto mermados por la crisis energética. "Este año va a haber muchas compañías de distribución que van a perder dinero y no solo las pequeñas", sostiene Morales, quien también defiende que se está poniendo el ojo en la distribución, que es, para él, "el eslabón que menos está contribuyendo a incrementar los precios". Desde la patronal insisten en que los precios en el súper "derivan de los precios en origen de los productos y de la industria".

La versión de los empresarios se contradice con la de Alberto Garzón, quien sostiene que las grandes distribuidoras pueden asumir un esfuerzo mayor que el pequeño comercio y ha denunciado que algunas "han tenido centenares de millones de beneficios y reparto de dividendos".

Piden alivio en sus costes

La patronal de los supermercados cree que la solución más razonable al alza de precios pasa por afrontar el problema de costes que sufre el sector. "El coste de la energía el año pasado podía suponer el 1% de las ventas de algunas compañías. Este año este porcentaje fácilmente llegará al 4%", sostiene el presidente de Eurocommerce. Para aliviar la elevada factura energética, los empresarios piden poder beneficiarse de medidas de alivio como las que cubren a los sectores electrointensivos. Además, reclaman una bajada temporal del IVA para reducir el precio final de los alimentos o que se posponga la entrada en vigor de algunos impuestos medioambientales que afectan a su negocio.

El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas no ha dejado de subir desde octubre del año pasado, hasta el punto de que en julio ya eran un 13,5% que en el mismo mes del año anterior. Una escalada que, según avanzó el INE a finales del mes pasado, no se ha detenido en agosto.