Sanitat realitza quasi 94.000 inspeccions a indústries i establiments per a garantir la qualitat dels aliments

Aquestes actuacions s'incardinen en el Pla de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana, del que hui s'ha presentat el balanç de l'exercici 2021 en la Comissió de Seguretat Alimentària de la Comunitat Valenciana en un acte al que també ha assistit la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà.

Sobre aquest tema, el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha assenyalat que l'informe descriu i analitza el resultat de l'execució del Pla, "orientat a garantir aliments segurs, produïts de manera sostenible i una alimentació saludable, en el marc de les polítiques europees de seguretat alimentària i nutrició".

Per a aconseguir aquest objectiu, el Pla té un enfocament global i integrat al llarg de tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consum dels aliments, en tots els sectors de l'alimentació.

Mínguez ha assenyalat que aquest informe segueix l'enfocament "One Health perquè integra accions de diferents àrees com la Salut Pública, la salut animal, la salut vegetal i el medi ambient per a respondre de manera conjunta".

De fet, a més de les intervencions en empreses, en 2021 es van examinar en escorxadors un total de 89.659.018 animals amb la finalitat de controlar les malalties zoonòtiques o epizoóticas i el benestar animal.

Per la seua banda, els laboratoris de Salut Pública de la Conselleria van analitzar 8.309 mostres d'aliments per a garantir la qualitat dels aliments que compra i consumeix la ciutadania. Dels resultats obtinguts en els diferents escenaris, es conclou que els aliments posats a la disposició del consumidor mantenen un alt grau de seguretat.