La Ciutat de les Arts i les Ciències supera les 30.000 entrades reservades d'escolars per al nou curs

Per la seua banda, Caixaforum València explica fins al moment amb 384 reserves de grups escolars per als pròxims mesos i en el Palau de les Arts fins avui s'ha tancat la visita de 130 centres educatius.

Entre les novetats de l'oferta educativa, destaca l'exposició 'Viral' del Museu de les Ciències i la pel·lícula de l'Hemisfèric 'Flying Monsters 3D', a més de la nova proposada 'Viajes educativos' de l'Oceanogràfic.

Els planetaris adaptats a cada nivell educatiu de l'Hemisfèric i els experiments en directe de 'Ciència a Escena' del Museu són també continguts amb gran acceptació entre el públic escolar. Per al nou curs ja hi ha més de 6.000 entrades reservades per als diferents tallers de 'Ciència a Escena' i 'Estudi de TV'. En l'Hemisfèric s'han superat les 1.300 entrades reservades per a assistir als planetaris escolars.

D'altra banda, el departament comercial de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha començat la campanya de visites informatives a centres escolars de la Comunitat Valenciana i d'altres comunitats per a donar-los a conéixer l'oferta educativa del complex, un servici que els centres poden sol·licitar també en el telèfon 96-197 44 00 i al correu reservas@cac.es

També s'ha publicat el nou calendari de les jornades 'Dia del Docent', unes visites especials dirigides a aquest col·lectiu perquè coneguen in situ la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Així mateix, compten una any més amb el Programa Especial per a Docents on poden inscriure's i gestionar el seu accés gratuït, així com consultar els cursos i jornades especials que s'organitzen per al professorat. També tenen accés a un complet material educatiu en línia (propostes d'itineraris, guies, fitxes, jocs, etc..) tant per a preparar la visita com per a assentar l'après després de l'excursió.