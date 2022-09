Laura Pausini, la 'coach' bomba de 'La Voz': "A veces cantan una canción tuya y lo hacen mal y no te gusta, pero nadie lo dice"

El concurso de La Voz regresa a Antena 3 muy próximamente con una nueva edición al frente de la cual se pondrán Eva González como presentadora y Laura Pausini, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco como coaches o miembros del jurado y mentores.

Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco vuelven a coincidir en el programa tras estar juntos en 2020 y se unen a Luis Fonsi, que repite en el talent show. Todos han hecho piña, según contaban en la presentación del formato este lunes.

"Se nos olvida que hay cámaras, que estamos haciendo televisión, hasta el punto de que terminan las grabaciones y no nos apetece irnos a casa, aunque al día siguiente tengamos concierto, queremos seguir aquí", aseguraba Luis Fonsi.

"He tocado techo, no puedo aspirar a más en la vida, que tener la suerte de vivir esto con estos compañeros. La Voz es un regalo que me cambió la vida para siempre", añadía Orozco.

Pero son rivales, así que con el buen rollo socarrón del que suele hacer gala Laura Pausini daba su versión: "Este año hemos peleado mucho, cada uno a su manera y me he divertido mucho, pero también he sufrido cuando Fonsi o los demás me roban concursantes", decía la coach, que por su carácter carismático y arrollador promete ser toda una bomba en el concurso.

El talent show de Antena 3 en su última edición se mantuvo líder en sus noches de emisión con un 16,5% de cuota de pantalla. Ahora, en su cuarta temporada en Antena 3, el programa tratará de mantener el nivel y buscará las mejores voces.

Cabe recordar que la mecánica del programa es la siguiente: Los cuatro coach están sentados en sillas de espaldas al escenario. El concursante sale, canta y si a los jueces les gusta, tienen un pulsador para darse la vuelta. Después, si más de uno se ha girado, el concursante elige al equipo de quién quiere ir.

Los coach se disputan así a los concursantes, a los que luego ayudarán a ir pasando de fases. Y eso crea divertidos enfrentamientos: "Picar me encanta, así que no puedo callarme, es divertido", decía Pausini.

Y aunque si de algo pueden presumir los cuatro coach es de naturalidad, hay ocasiones en las que procuran callarse, según reveló la cantante italiana. "Hay veces que cantan una canción tuya y lo hacen mal y no te gusta, pero nadie lo dice", decía con humor la artista.

Pero también puede pasar lo contrario, que te llegue a lo más hondo. "Me ha pasado este año que una persona cantó una canción mía y que es un momento que recordaré toda la vida", decía Pausini.