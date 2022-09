AJV planteja una formula per a desbloquejar la reforma constitucional en matèria de discapacitat i dret civil

Es tracta de la promoguda pel Comité Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) per a donar nova regulació a l'article 49 per a les persones amb discapacitats i la plantejada fa 30 mesos per les Corts Valencianes per a recuperar de forma efectiva la capacitat legislativa civil valenciana, d'utilitat en els àmbits de dret de família i successori.

"Feijóo i Sánchez han de donar resposta constitucional immediata als cinc milions d'espanyols amb discapacitats i a cinc milions de valencians, i la resta de grups parlamentaris han d'evitar plantejar qüestions alienes a aquesta modificació parcial i limitada de la Constitució per a atendre a peticions fundades de la societat", reivindica Juristes Valencians en un comunicat.

En concret, l'associació ha remès una proposició no de llei (PNL) als diputats valencians en el Congrés del PP, PSOE, Unides Podem i Compromís-Més País per a requerir la tramitació de manera "exclusiva, conjunta i urgent" de les dos iniciatives de reforma constitucional plantejades per CERMI i Les Corts. Propostes que, segons el seu parer, compten amb gran suport cívic i serviran per a adequar la Constitució a compromisos polítics prèviament adquirits per les Corts Generals.

Es pretén adequar la Constitució a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l'ONU en 2006, i determinar així l'eliminació d'expressions inadequades que actualment figuren en l'article 49. A més, es persegueix constitucionalitzar "de manera definitiva" el dret civil valencià adaptant la Carta Magna a la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que "clarament va conferir a les Corts Valencianes la capacitat legislativa civil que tenen altres sis comunitats autònomes".

"BEN INQÜESTIONABLE" PER A LA DEMOCRÀCIA

"El fet condicionant que es reclame que en els pocs mesos que queden de legislatura només s'aborden aquestes dos reformes socials està determinada per la dificultat d'aconseguir les majories requerides per a realitzar modificacions de la Carta Magna", justifica Juristes Valencians en la iniciativa, a més de ressaltar que "les dos reformes representen un ben inqüestionable" per a la vida política i per a l'extensió i aprofundiment de la democràcia.

És més, recorda que amb motiu del Debat de l'Estat de la Nació, celebrat de l'11 al 14 de juliol, una majoria de la Cambra baixa (181 diputats) es va posicionar a favor de la tramitació urgent i conjunta de les dos reformes, així com que "el PP i el PSPV han votat reiteradament a favor de la modificació constitucional plantejada per a la recuperació efectiva del dret civil valencià tant en Les Corts com mitjançant més de 500 mocions dels municipis valencians en els quals s'ha reclamat la reintegració efectiva de la competència legislativa civil valenciana prevista en l'Estatut".

Per tot açò, el president d'AJV, José-Ramón Xirivella, considera que PP i PSOE han de donar una resposta immediata a aquestes reivindicacions i buscar consensos futurs per a "abordar altres possibles reformes constitucionals necessàries segons el parer de la gran majoria dels ciutadans". I reclama als restants grups polítics del Congrés que siguen "solidaris" amb la societat valenciana i eviten plantejar qüestions alienes a aquesta modificació parcial i limitada de la Constitució.