Sala Ultramar obri temporada amb una peça de clown gestual adaptat a la comunitat sorda

Una dona desnonada, un forrellat massa gran i una clau que no obri són els ingredients d'aquesta peça inclusiva dirigida al públic infantil. La funció parla de tindre o no tindre, del sentit de la propietat i del dret a l'habitatge.

Creada i ideada per Monserrat Gil (Momo), la peça es va guanyar el segell de qualitat Gestviu i va ser nominada als premis de circ Zirkòlica 2021.

'Welcome' explica la història d'una dona excèntrica que malviu en el carrer entre caixes de cartó i davant una porta tancada amb forma de forrellat gegant. Una dona que es baralla per a aconseguir un espai que siga la seua casa, que parla amb les mans i que qüestiona als espectadors sobre si allò que tenim ens defineix o no.

La història, estrena absoluta a València, estarà en cartell els dies 17 de setembre, a les 12.00 hores i a les 18.00 hores i també el 18 de setembre, a les 12.00 hores. Les entrades tenen un preu de 8 euros i ja poden comprar-se a través dels canals habituals de venda (