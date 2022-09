Feijóo afila su Google Maps

Si uno se atiene a las encuestas políticas publicadas en estas últimas semanas, se puede concluir sin que le tachen a uno de ser un aprendiz de Nostradamus, que Alberto Núñez Feijóo ha puesto ya en el Google Maps de su teléfono móvil la dirección correcta para llegar al palacio de la Moncloa. La estimación de votos del líder gallego sube semana a semana sin que se aprecie, hasta el momento, que su crecimiento ha tocado techo.

El presidente del PP no ha tenido que meterle una sexta marcha a su estrategia para lograrlo. De hecho, se ha dedicado a bajar todos los suflés que ha visto por su entorno (salvo el de la excepción ibérica del PP, también conocida como Isabel Díaz Ayuso) y solo ha entrado de refilón en la discusión sobre su pretendida inconsistencia en la que le ha querido meter el PSOE desde que el sanchismo descubrió este verano que Feijóo es mucho más que la versión sénior de Pablo Casado.

En política, no vale tanto lo que se diga y lo que se haga como lo que los demás perciban de ti. Y Feijóo está en ese momento en el que esos ‘demás’ piensan que es él el mejor situado a día de hoy para desbancar a Sánchez.

Para lograrlo sin desfondarse antes en el camino, necesita sobre todo tres cosas: en primer lugar, no cometer errores gruesos. En segunda instancia, no menospreciar las fuertes capacidades y habilidades estratégicas del propio Pedro Sánchez, que no está donde está por casualidad.

Y, por último, lo más importante: seguir a lo suyo, mostrándose como un tipo serio, tranquilo y presidenciable, que puede recibir el grueso de los votos de quienes se asomen a las urnas dentro de un año con el único y casi que obsesivo interés de que Pedro Sánchez deje de ser el presidente del Gobierno de todos los españoles.