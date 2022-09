La Generalitat demana al Govern ampliar el pressupost de l'Ivace per a l'autoconsum d'energia solar fotovoltaica

Climent ha destacat durant l'obertura aquest dilluns de la jornada 'Marc Europeu sobre clima i energia per a 2030: el desplegament de l'energia fotovoltaica a la Comunitat Valenciana'- que l'autoconsum mitjançant energia solar fotovoltaica "s'erigeix sens dubte com a pilar fonamental en la transició cap a un sistema de generació distribuïda basat en fonts d'energies netes, renovables i autòctones", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Referent a açò, ha afegit que, "en el context actual d'increment dels preus de l'energia i la incertesa que ha esclatat amb el conflicte bèl·lic a Ucraïna, és més certa que mai la necessitat d'aprofundir en les energies renovables i en l'autoconsum".

El titular d'Economia Sostenible ha incidit en els avantatges de l'autoconsum mitjançant energia solar fotovoltaica, ja que "combina els seus avantatges energètics amb les relacionades amb aspectes mediambientals, socials i de generació d'ocupació, amb el que afavoreix un model de producció i ús de l'energia més sostenible, just i democràtic".

La Comunitat Valenciana posseïx unes condicions "especialment favorables", que la situen com lloc "idoni" per al desenvolupament de l'autoconsum, ha defès. Als elevats nivells de radiació solar, s'uneix el model de desenvolupament industrial valencià, basat en pimes, la qual cosa comporta un "gran potencial" de superfície de cobertes disponible per a albergar instal·lacions i generar l'energia distribuïda en els mateixos punts en què es consumeix.

"CIUTADANIA COM A PART ACTIVA"

En aquest sentit, el conseller ha apostat per les instal·lacions fotovoltaiques desenvolupades per comunitats d'energies renovables per a construir un nou model "en el qual la ciutadania participe activament, se situe en el centre, com a actors, com a part activa que es beneficia de la generació, la distribució, la gestió i el consum d'energia a nivell més local".

Climent ha assenyalat que la producció d'energia a nivell local és "indispensable per a fomentar la producció d'energia renovable, difondre la democràcia energètica i reduir les taxes de pobresa energètica" i les comunitats d'energia constitueixen "una peça essencial per a aconseguir la descentralització i democratització dels sistemes energètics i fomentar un desenvolupament econòmic i social sostenible a nivell local".