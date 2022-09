La Comissió Europea comunica al Consell el tancament administratiu definitiu de la sanció a la Ciutat de la Llum

El Consell ha rebut la decisió de la Direcció general de Competència de la Comissió Europea, amb data del passat 6 de setembre, de tancar de manera definitiva la sanció imposada en 2012 a Ciutat de la Llum i que s'ha anat reduït en els últims anys. No obstant açò, els servicis de la Comissió assenyalen que es reserven el dret de reconsiderar aquesta qüestió "si es descobriren nous fets sobre aquest tema".

Des de 2012, Ciutat de la Llum només ha pogut organitzar activitats de caràcter educatiu i no econòmic i sempre que comptaren amb una autorització europea.

La Comissió Europea va declarar il·legals les ajudes concedides a Ciutat de la Llum per part de la Generalitat Valenciana, sota el govern del Partit Popular, ja que es va considerar que suposaven una "competència deslleial amb la resta dels estudis cinematogràfics de la Unió Europea".

El tancament administratiu de la sanció suposa ara que la Generalitat, a través de l'empresa pública Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, haja pogut recuperar el control total sobre el seu ús des del passat 1 de juliol.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorat la decisió de la Comissió Europea de tancar la sanció imposada a Ciutat de la Llum i ha anunciat que presentarà en el Festival de Sant Sebastià el que suposen aquests estudis i "les oportunitats que aporta també des del punt de vista de l'ocupació per a la província d'Alacant".

Segons ha assenyalat Puig, tancar la sanció suposa posar "el punt i final a un malson que ha durat massa temps i ara s'inicia una etapa d'optimisme" que permet que Ciutat de la Llum es convertisca en un instrument útil per a generar ocupació, per a generar cultura i per a generar futur". "Junts hem aconseguit alçar una llosa que va costar més de 400 milions d'euros a la societat valenciana", ha destacat Ximo Puig.

El complex industrial de Ciutat de la Llum té unes característiques úniques, tant per les seues instal·lacions com per la seua privilegiada ubicació. Disposa de 300 hectàrees de superfície, sis platons, tres edificis de suport a la producció, tallers i magatzems, zones de rodatge exterior i un tanc d'aigua per al rodatge aquàtic, entre altres dependències i servicis.