La Junta y el Ayuntamiento de Málaga abordan la ampliación de la Ciudad de la Justicia

Nieto, en rueda de prensa posterior a la reunión, ha informado de los temas tratados en el encuentro y ha valorado la colaboración del Consistorio. Entre otros, ha incidido sobre la Ciudad de la Justicia en que "no es que se ha quedado pequeña, es que nació pequeña", tal y como también ha señalado el regidor.

El consejero ha recordado que "fue una actuación que ya reprochamos en su día al anterior Gobierno de la Junta del PSOE, porque no se hizo la ciudad de la justicia que Málaga necesitaba, no digo la que se merecía, digo la que necesita, y que va a obligar muy pronto a buscar una ampliación".

Al respecto, ha agradecido al regidor "su colaboración para encontrar la ubicación", que según De la Torre es el solar que se utiliza de aparcamiento. "Hay que hacer compatible el aparcamiento y el edificio y hay que estudiarlo", ha explicado el regidor.

Nieto se ha comprometido a estudiar con detalle las posibilidades de estos terrenos en cuanto a su edificabilidad teniendo en cuenta las necesidades exactas de espacio y previo debate con los operadores jurídicos y ha dejado claro que en esta legislatura solo daría tiempo a realizar los trámites administrativos previos para comenzar la obra en la próxima, dados los plazos legales para la licitación del proyecto y de la ejecución de un proyecto de este tipo.

Ha explicado que si el solar cumpliera los requisitos necesarios, una vez oficializada la cesión del mismo habría que redactar un proyecto básico en un plazo medio de 9 meses y de 3 a 6 más para su ejecución. Posteriormente se abre un plazo para realizar aportaciones a ese proyecto básico por parte de los distintos colectivos afectados para después licitar el proyecto de ejecución, abrir el procesopara adjudicarlo y comenzar la obra.

"No es una solución inmediata, por eso tenemos que ir anticipándonos y haciendo inversiones transitorias como las que se están realizando en Muelle Heredia para ubicar varias sedes judiciales", ha incidido. No obstante, ha mostrado su compromiso de "no olvidar" la ampliación que necesita la Ciudad de la Justicia de Málaga que "fue la primera", al tiempo que se ponen en marcha la de Sevilla y se resuelven los asuntos pendientes sobre los terrenos para las futuras sedes de Cádiz y Jaén, con cuyos alcaldes se reunió precisamente la semana pasada para abordar estos proyectos.

Por otro lado, entre otros temas tratados Nieto ha abundado en que la Junta, como viene haciendo, "demanda más apoyo judicial. Queremos que se incremente el número de juzgados, el número de miembros de la Audiencia como nos lo demanda los órganos judiciales".

"Hemos contado con el apoyo del TSJA en la demanda que se ha hecho al Gobierno, también del Consejo General del Poder Judicial", ha detallado, al tiempo que ha añadido que "de cinco peticiones de incremento de plantilla en esos órganos judiciales solo hemos conseguido dos: un magistrado en la sección civil de la audiencia y el juzgado numero 22 de instrucción para la ciudad de Málaga".

EXPERIENCIA DE MÁLAGA

Por otro lado, Nieto ha señalado que "lo primero que me propuse cuando organizamos la visita era venir a aprender, porque al Ayuntamiento de Málaga hay que venir a aprender y aprovechar la experiencia de una auténtica institución del municipalismo, como es su alcalde", del que ha destacado la experiencia.

Nieto, al respecto, ha incidido en que el regidor "desde hace mucho tiempo está sentando cátedra y demostrando que ese compromiso con los asuntos municipales, y esa capacidad para dirigir un Ayuntamiento tan importante como el de Málaga, puede conseguir algo como es la trasformación integral de una ciudad con largísima historia".

Es más, ha asegurado que esa trasformación "es admirada, ya no solo en toda Andalucía y España, sino en toda Europa". "Málaga es una de las ciudades de moda en Europa y lo es gracias al trabajo que ha desarrollado De la Torre y sus distintos equipos".

Por otro lado, Nieto ha dicho que desde la Consejería que dirige quieren hacer varias cosas en las que tiene que ayudar el Consistorio, como es "simplificar y dignificar la relación entre la Junta y los ayuntamientos".

"No tiene sentido generar una burocracia absurda, inútil, y costosa que en este momento nos ralentiza en el funcionamiento; no tiene sentido establecer una realización de tutela de la Junta cuando hay sistema y controles en la propia instancia municipal que debería ser suficiente; y tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a los ayuntamientos a ejecutar y prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos", ha dicho Nieto.

Asimismo, ha señalado que "en esa materia, aprendiendo de la experiencia como el de Málaga, queremos ser más eficientes, ágiles, aportar más calidad en la prestación de los servicios, fundamentalmente, los que la Junta realiza a través de los ayuntamientos".

DE LA TORRE

Por su parte, el alcalde ha valorado el encuentro y ha destacado, entre otros, "la necesidad de hacer un esfuerzo que depende no solo de la Junta, también del TSJA, también del Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia", ya que "son coordinaciones que se tienen que ir produciendo, para el espacio físico y el personal necesario". "Es un tema que nosotros en pleno hemos adoptado acuerdos para que se pueda estar a la altura que esto supone", ha recordado De la Torre.

Otro de los temas abordados es el teletrabajo, recordando el consejero la ley de función pública, que va a iniciar próximamente tramitación parlamentaria; mientras que el regidor ha precisado que "hemos dado datos de cómo nuestros magistrados, órganos judiciales, están muy cargados en relación con otras ciudades y provincias por la cantidad de asuntos que tienen que resolver por año".

Asimismo, De la Torre ha señalado que han abordado las competencias que desde el ámbito local se realiza, siendo competencia del regional, para "que todo influya en que en el conjunto del gobierno andaluz se pueda crecer y recuperar el tiempo perdido en cuanto a la participación de los ayuntamientos en la comunidad autónoma". En este sentido, ha recordado que en años anteriores "hubo un crecimiento cero, que luego fue moderado que tenemos que procurar que crezca".

El depósito judicial de vehículos, que es "una asignatura pendiente en Málaga", también se ha tratado en la reunión mantenida este lunes, mostrando toda la colaboración del Ayuntamiento para ir "con agilidad". Por su parte, el consejero también se ha referido a que se "espera resolver próximamente de la mejor manera posible".

En otro orden, De la Torre ha valorado el "interés" del consejero, que "sabe que la problemática de aquí es compleja". "Seguiremos muy en contacto para facilitar que lo que dependa de ambas administraciones es vaya a la máxima velocidad", algo que ha sido valorado por consejero, que, por último, ha señalado que la situación de la Justicia es "un problema para jueces, fiscales, abogados, pero sobre todo para los ciudadanos".