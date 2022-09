Anabel Pantoja carga contra la prensa por las preguntas sobre su padre: "Ya no voy a hablar nada"

Anabel Pantoja vive un momento delicado debido al estado de salud de Bernardo, su padre, quien se encuentra ingresado en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla.

En la capital andaluza se encuentra la influencer, quien se trasladó allí para acompañarlo durante su ingreso, además recibió la visita de su novio, Yulen Pereira, que ha querido estar junto a Anabel en estos duros momentos.

La exconcursante de Supervivientes 2022 no quiso contestar responder preguntas sobre su padre, pero sí aclarar cómo se encuentra su estado de salud: "Mi padre está bien, muchas gracias por el interés pero ya no voy a hablar nada de mi padre, ni del estado ni nada", tal y como declara Europa Press.

La andaluza asegura que Bernardo está delicado y que por ello no hablará de cómo se encuentra: "Como entenderéis, la cosa es seria y no es como para estar dando aquí todos los días un parte. Después se utilizan cosas y no me da la gana".

Tras pasar gran parte del día junto a su figura paterna, la colaboradora de Sálvame quiso desconectar junto a sus amigos, yéndose a cenar y disfrutando de un helado.