CSIF lamenta que el curs comence amb centres sense plantilles completes" i reclama "la urgent cobertura de les places"

Aquesta circumstància ocasiona, segons l'organització, "que hi haja alumnat que encara no tinga als seus corresponents docents i no puga iniciar les classes en condicions". Per açò, urgeix la Conselleria d'Educació a cobrir totes les places.

CSIF afirma, en un comunicat davant l'inici de curs 2022-2023, que la Conselleria "encara no ha cobert reduccions de jornada". "Els titulars la van sol·licitar amb la suficient antelació; no obstant açò, l'Administració encara no ha adjudicat les places que cobreixen les hores que resten fins a completar la jornada i, per tant, hi ha aules sense docent", critiquen.

En aquesta línia, el sindicat assenyala que aquesta circumstància també ha afectat a algunes vacants amb jornada completa, que no van eixir en les adjudicacions de juliol ni en la de la passada setmana, la qual cosa ha generat que comence el curs sense que s'hagen cobert i, sense que, per tant, tots els centres disposen del conjunt de les seues plantilles.

La central sindical lamenta que Conselleria, "tot i reclamar-ho amb insistència CSIF les dos últimes setmanes, no haja dut a terme la planificació necessària perquè totes les places vacants i baixes estigueren cobertes aquest dilluns d'inici de curs".

CSIF insta al fet que en les adjudicacions d'aquesta setmana incloga la totalitat de les vacants i baixes que encara no han eixit perquè els professionals als qui li les adjudiquen puguen incorporar-se immediatament.

D'altra banda, destaca "l'especial esforç dut a terme pels equips directius i, en general, pel personal docent, en aquest començament de curs, marcat per l'eliminació dels reforços covid d'anys precedents, per l'elevada càrrega burocràtica i per la intenció de Conselleria d'imposar els àmbits en Secundària -mesura contra la qual va recórrer judicialment CSIF-".

Finalment, el sindicat apunta que eixe desig d'imposició i una decisió cautelar posterior han derivat en votacions ràpides en els centres, que en molts casos han acceptat l'aplicació d'aquests àmbits per a evitar que els canvis que hagueren provocat la seua anul·lació trastocaren tota l'organització de l'inici de les classes.