El PSOE critica "el fracaso" de la Junta con la Ciudad de la Justicia: "Se ha enmendado a sí misma"

Con la Ciudad de la Justicia de Jaén, el Gobierno andaluz "le enmienda al propio Gobierno de Moreno Bonilla", ha dicho el portavoz parlamentario de Justicia del PSOE-A, Víctor Torres, quien ha reprochado que los tres años y medio de la anterior legislatura "no han supuesto absolutamente nada" para esta infraestructura.

Se trata de una consideración que ha hecho "a tenor de las declaraciones del consejero" de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el pasado viernes en la capital. Abogó por "impulsar un nuevo proyecto, ya adaptado a la legislación actual", y "explorar la posibilidad de ejecución directa" por parte de esta Administración frente a la colaboración público-privada. Todo ello con el objetivo de que en esta legislatura pueda empezar la obra.

"El consejero Nieto da a entender que la Junta pretende volver a empezar otra vez prácticamente desde el principio un proyecto que es estratégico y vital para la ciudad, la provincia y todos los operadores jurídicos", ha lamentado en una comparecencia junto al solar que debe albergar la Ciudad de la Justicia y acompañado por las responsables socialistas de la capital África Colomo y Mercedes Gámez.

Torres ha señalado que en 2020 ya se produjo "otro fracaso" cuando se encomendó la Ciudad de la Justicia a la llamada unidad aceleradora de proyectos. Al hilo, ha afeado que, "no sólo no han acelerado absolutamente nada, sino que ha mantenido paralizado un proyecto del que hay muchas dudas de que se puedan cumplir los plazos".

Al respecto, ha afirmado que "se ha enmendado la plana" al anterior vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en relación a la financiación para esta infraestructura judicial, puesto que se había planteado para ello la colaboración público-privada.

"Ahora el PP y la Junta parece que empiezan a poner palos en las ruedas para posiblemente buscar la confrontación con el Gobierno de España, diciendo que quieren buscar financiación en relación a los fondos europeos Next Generation, cuestión que ahora mismo no es elegible y que no está encima de la mesa", ha comentado.

Por ello, el parlamentario socialista ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo autonómico "aclare cuáles son las fuentes de financiación", al tiempo que ha añadido que hasta la fecha se han dado distintas cifras sobre este proyecto.

"Dijeron que sería una inversión de 70 millones, pero ahora el consejero Nieto dice que van a ser 50. En 2020 presupuestaron un millón de euros, en 2021 consignaron 200.000 euros y en la propuesta de 2022 pusieron 400.000 euros, pero en la realidad no ha habido absolutamente nada de avance", ha criticado.

Frente a ello, Torres ha subrayado que "lo que sí está claro es el compromiso del Ayuntamiento de Jaén y del alcalde, Julio Millán, con este proyecto", ya que "han dado todos los pasos que se han demandado desde la Junta en relación a la cesión de terrenos".

"Han resuelto todas las cuestiones que se les han ido demandando, de manera leal y constructiva, porque es un proyecto que el alcalde y el PSOE tenemos claro que es necesario para la capital y el conjunto de la provincia", ha concluido.